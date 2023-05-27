Чеський спортсмен простояв у планці майже 10 годин та побив світовий рекорд

Житель Чехії побив світовий рекорд Гіннеса, найдовше протримавшись у планці.

Чеський спортсмен Йозеф Салек випробував свою витривалість, протримавшись у планці 9 годин 38 хвилин і 47 секунд.

Це дозволило йому перевершити попередній не менш феноменальний рекорд, який належав Деніелу Скалі. Австралійський спортсмен зумів простояти у планці протягом 9 годин 30 хвилин та 1 секунду.

Про це повідомляють ЗМІ.

Зазначається, що Йозефу перші кілька годин далися відносно легко, проте через сім 60-хвилинок на його обличчі почала з’являтися неабияка напруга. Згодом чех зізнався, що між сьомою та восьмою годиною в планці у нього почалися запаморочення та сильні болі, але завдяки підтримці оточуючих він зміг подолати критичний стан.

Мені допомогла техніка прийняття. Коли ви приймаєте складність вправи разом із тим фактом, що життя складається не лише з приємних та легких речей, а й із неприємних елементів, стає простіше. Я вірив у себе, люди вірили в мене, і ці сильні почуття злилися докупи і допомогли мені успішно виконати поставлене завдання, – сказав Йозеф після встановлення рекорду.

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