Червоний рівень небезпеки: жителів Дніпра та області попередили про загрозу затоплення

Рятувальники попереджають, що найближчими днями на річках очікується сильне підвищення рівня води. Зокрема, у Дніпропетровській області оголошено червоний рівень небезпеки через загрозу затоплення.

Небезпечні гідрологічні явища спостерігатимуться до 17 квітня включно. Про це інформує ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

Внаслідок значних скидів води при пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду, триватиме затоплення заплавних територій та відмічатиметься часткове затоплення прируслових територій у ряді прирічкових населених пунктів на Кам’янському, Дніпровському водосховищах у Дніпропетровській області (ІІІ рівень небезпеки — червоний).

Також можливе початкове затоплення заплавних ділянок вздовж Каховського водосховища у ряді прирічкових населених пунктів Запорізької області (ІІ рівень небезпеки – помаранчевий).

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