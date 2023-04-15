Червоний рівень небезпеки: жителів Дніпра та області попередили про загрозу затоплення

Небезпечні гідрологічні явища спостерігатимуться до 17 квітня включно. Про це інформує ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.
Внаслідок значних скидів води при пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду, триватиме затоплення заплавних територій та відмічатиметься часткове затоплення прируслових територій у ряді прирічкових населених пунктів на Кам’янському, Дніпровському водосховищах у Дніпропетровській області (ІІІ рівень небезпеки — червоний).
Також можливе початкове затоплення заплавних ділянок вздовж Каховського водосховища у ряді прирічкових населених пунктів Запорізької області (ІІ рівень небезпеки – помаранчевий).
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Анна Кравчук
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