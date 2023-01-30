Черговий по місту: представник міської влади поспілкувався з правоохоронцями та проінспектував Пункт незламності

Сьогодні, 30 січня, на доручення міського голови Бориса Філатова, директор департаменту громадського порядку і цивільного захисту міської ради Олександр Чудновський, який цього дня є черговим по місту, відвідав Управління патрульної поліції у Дніпропетровській області.

«Близько 200 співробітників заступили сьогодні на службу. За добу розкривається близько 60 злочинів. Висловлюємо поліції велику вдячність за патрулювання території міста, аби був громадський порядок і безпека», – сказав Олександр Чудновський.

Водночас пресофіцерка Управління патрульної поліцій в Дніпропетровській області Людмила Копиленко зазначила: «Минулий рік для патрульних поліцейських став серйозним викликом через повномасштабне вторгнення рф. Нині продовжуємо працювати в умовах воєнного стану. Завдяки мобілізації спільних зусиль з міською, обласною владою довели, що патрульна поліція – на сторожі правопорядку у місті. У патрульних поліцейських зросла відповідальність і навантаженість. Вони першими прибували на місця ракетних ударів, допомагали постраждалим, евакуйовували цивільних, чергували на блокпостах, виявляли осіб, які могли бути причетними до диверсійної чи колабораційної діяльності, пильнували за правопорядком тощо. Продовжуємо служити народу України!».

Також представник міської влади відвідав цього дня Управління державної служби охорони.

«Під центром управління охорони в області 13 тис. абонентів. В охороні різних об’єктів задіяно 900 осіб», — розповів Олександр Чудновський.

За словами заступника начальника Управління поліції охорони в Дніпропетровській області, полковника поліції Павла Грибачова, постійно у роботі близько 20 груп, які реагують на тривожні сповіщення по тих об’єктах, що під охороною: «Під нашим пунктом сучасної технічної охорони не лише об’єкти Дніпропетровської області, а Луганської й Донецької (через воєнні дії)».

Під час інспекційного об’їзду черговий по місту завітав до Пункту незламності, облаштованому в укритті гімназії № 2. Пункт розрахований до 450 осіб.

«Тут є генератор, запаси води, ігрова кімната для дітей, для відвідувачів із домашніми тваринами, санвузли. Усе гарно облаштовано, чисто, тепло. Переконався, що все необхідне – у наявності», — додав Олександр Чудновський.

Нагадаємо, за дорученням міського голови Бориса Філатова у Дніпрі запрацював так званий інститут чергового по місту. Щодня профільні заступники та директори департаментів і комунальних підприємств інформують мешканців щодо різних галузей життєдіяльності обласного центру.

Українська

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