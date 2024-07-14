Чергова пожежа в місті: у Дніпрі двох жінок рятували за допомогою автодрабини

У Дніпрі сьогодні трапилась чергова пожежа.

Це вже четвертий випадок за день, коли вогнеборцям доводиться гасити вогонь.

14 липня о 10:47 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в одному з приміщень 4-поверхової будівлі, розташованої на вулиці 20-річчя Перемоги Самарського району міста Дніпро. Прибувши за викликом вогнеборці встановили, що в одному з кабінетів на третьому поверсі зайнялись побутові речі на площі 20 кв.м, — йдеться у дописі рятувальників.

Рятуючись від диму дві жінки піднялись на дах будівлі. Працівникам ДСНС довелося знімати їх за допомогою автодрабини.

Пожежу ліквідували за 40 хвилин, загиблих та травмованих немає.

Нагадаємо, що сьогодні у центрі міста горів пасажирський автобус, а на вулиці Ізмаїлівській чоловік отримав травми під час пожежі.

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