Через пожежу на Дніпропетровщині загинули свійські тварини: теля, 10 курей та 5 качок

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
На місце оперативно прибули рятувальники. Там вони встановили, що займання виникло всередині господарчої споруди, яка має спільний дах із житловим будинком.
Пожежу локалізували о 06:52 та ліквідували о 07:15. На жаль, внаслідок займання загинули свійські тварини: теля, 10 курей та 5 качок, які утримувались всередині.
Крім того, вогонь пошкодив перекриття надвірної споруди на площі 15 кв. м.
До гасіння пожежі залучили 6 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.
На жаль, це не перший такий випадок в області. Раніше ми писали, що у селі Іванівка Дніпровського району згоріли живцем п’ять кіз.
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