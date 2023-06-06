Через підрив Каховської ГЕС по Дніпру плавають будинки (ВІДЕО)

Річка зносить господарчі будівлі та навіть житлові будинки.

Після підриву Каховської ГЕС, велика вода почала заливати прибережні території Херсонщині. Річка буквально зносить із лиця землі альтанки, господарчі споруди та навіть будинки, які вже затопило.

У мережі публікують відео, на якому видно, як за течією пливе чийсь будинок.

Крім цього, публікують відео, на якому місцеві мешканці спостерігають за тим, як вода несе річкою чиєсь майно. Пливуть речі, сміття та навіть велосипеди й альтанки.

Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни підірвали Каховську ГЕС. Вода почала затоплювати населені пункти на Херсонщині. У Кривому Розі обмежують споживання води, але просять не панікувати. У Дніпрі з водою все гаразд. Техногенна катастрофа на Каховській ГЕС не вплине на водопостачання обласного центру.

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