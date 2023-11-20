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Через перший сніг у Дніпрі за добу сталося три десятки аварій: чи є постраждалі

Сьогодні 13:00
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У Дніпрі через перший сніг за добу сталося 27 аварій.

Новости Днепра про Через перший сніг у Дніпрі за добу сталося три десятки аварій: чи є постраждалі

Такі дані наводить патрульна поліція Дніпра. 

Нагадаємо, ввечері 19 листопада на проспекті Гагаріна на засніженій дорозі зіткнулося відразу декілька автівок. Загалом, за минулу добу на 10 годину ранку сьогодні у Дніпрі сталося 27 ДТП. З них дві дорожньо-транспортні пригоди були з потерпілими. Травмувалися люди. На щастя, загиблих немає.

У патрульній поліції закликають пішоходів вдягатися тепліше, бути уважними та не забувати про світловідбивні елементи, а водіїв – подбати про зимову гуму та дотримуватися правил дорожнього руху. 

На відео ДТП на проспекті Гагаріна, де зіткнулося щонайменше чотири автівки.

Нагадаємо, учора ввечері у Дніпрі випав перший цього сезону снігопад. Попри те, що на дороги майже відразу виїхала снігоприбиральна техніка, уникнути аварій не вдалося. Великий сніг наробив біди не тільки на дорогах. На вулиці Уральській гілка не витримала та впала на дорогу, перегородивши шлях. Крім цього, зранку на зупинках громадського транспорту зібралися величезні черги. Комунальники майже розчистили дороги, тож скоро проблем буде менше. 

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Новости Днепра про Через перший сніг у Дніпрі за добу сталося три десятки аварій: чи є постраждаліУкраїнська Новости Днепра про Через перший сніг у Дніпрі за добу сталося три десятки аварій: чи є постраждаліРусский

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