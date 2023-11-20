Через перший сніг у Дніпрі за добу сталося три десятки аварій: чи є постраждалі

Такі дані наводить патрульна поліція Дніпра.
Нагадаємо, ввечері 19 листопада на проспекті Гагаріна на засніженій дорозі зіткнулося відразу декілька автівок. Загалом, за минулу добу на 10 годину ранку сьогодні у Дніпрі сталося 27 ДТП. З них дві дорожньо-транспортні пригоди були з потерпілими. Травмувалися люди. На щастя, загиблих немає.
У патрульній поліції закликають пішоходів вдягатися тепліше, бути уважними та не забувати про світловідбивні елементи, а водіїв – подбати про зимову гуму та дотримуватися правил дорожнього руху.
На відео ДТП на проспекті Гагаріна, де зіткнулося щонайменше чотири автівки.
Нагадаємо, учора ввечері у Дніпрі випав перший цього сезону снігопад. Попри те, що на дороги майже відразу виїхала снігоприбиральна техніка, уникнути аварій не вдалося. Великий сніг наробив біди не тільки на дорогах. На вулиці Уральській гілка не витримала та впала на дорогу, перегородивши шлях. Крім цього, зранку на зупинках громадського транспорту зібралися величезні черги. Комунальники майже розчистили дороги, тож скоро проблем буде менше.
Читайте також:
Автор:
Жителя Дніпра судитимуть за зґвалтування доньки.
Подати документи для оформлення пенсійних виплат у Дніпрі можна двома…
У Кривому Розі двоє чоловіків отруїлися чадним газом.
Причина - проведення ремонтних робіт.