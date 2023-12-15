Часу обмаль: за скільки хвилин російський “Кинджал” може долетіти до Дніпра

Бережіть себе та не ігноруйте тривоги!

У четвер, 14 грудня, російські окупаційні війська атакували Україну ракетами “Кинджал”. Між оголошенням про пуски та повідомленнями про вибухи в різних регіонах минали лічені хвилини.

Автори Telegram-каналу UA War Infographics підрахували, скільки ракета “Кинджал” летить до різних міст України, якщо пуск відбувається з повітряного простору Липецької області рф.

Так, до Дніпра аеробалістична ракета Х-47М2 долетить за 2,7 хвилини, скільки ж часу ракеті потрібно, щоб долетіти до Чернігова. До Харкова “Кинджал” летітиме 1,7 хвилини, до Полтави – 2,4 хвилини, до Запоріжжя – 2,9 хвилини, до Києва – 3,2 хвилини.

Трішки більше часу буде у Вінниці – до цього міста ракета летітиме 4,1 хвилини, а також в Одеси – 4,5 хвилини, в Старокостянтинова Хмельницької області – 4,4 хвилини, у Львова – 5,4 хвилини. Найбільше часу, аби дійти до укриттів, матимуть мешканці Ужгорода – 6,3 хвилини.

Нагадаємо, 14 грудня у другій половині дня в Україні кілька разів лунала масштабна повітряна тривога. Її оголошували через активність російських літаків МіГ-31К, здатних нести ракети “Кинджал”. Окупанти випустили кілька ракет по Україні. Вибухи чули мешканці Київської та Хмельницької областей. Зокрема, командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що на Київщині сили ППО збили одну ракету “Кинджал”.

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