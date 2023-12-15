Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Часу обмаль: за скільки хвилин російський “Кинджал” може долетіти до Дніпра

Часу обмаль: за скільки хвилин російський “Кинджал” може долетіти до Дніпра

Сьогодні 10:53
просмотров

Бережіть себе та не ігноруйте тривоги!

Новости Днепра про Часу обмаль: за скільки хвилин російський

У четвер, 14 грудня, російські окупаційні війська атакували Україну ракетами “Кинджал”. Між оголошенням про пуски та повідомленнями про вибухи в різних регіонах минали лічені хвилини.

Автори Telegram-каналу UA War Infographics підрахували, скільки ракета “Кинджал” летить до різних міст України, якщо пуск відбувається з повітряного простору Липецької області рф.

Так, до Дніпра аеробалістична ракета Х-47М2 долетить за 2,7 хвилини, скільки ж часу ракеті потрібно, щоб долетіти до Чернігова. До Харкова “Кинджал” летітиме 1,7 хвилини, до Полтави – 2,4 хвилини, до Запоріжжя – 2,9 хвилини, до Києва – 3,2 хвилини.

Трішки більше часу буде у Вінниці – до цього міста ракета летітиме 4,1 хвилини, а також в Одеси – 4,5 хвилини, в Старокостянтинова Хмельницької області – 4,4 хвилини, у Львова – 5,4 хвилини. Найбільше часу, аби дійти до укриттів, матимуть мешканці Ужгорода – 6,3 хвилини.

Новости Днепра про Часу обмаль: за скільки хвилин російський

Нагадаємо, 14 грудня у другій половині дня в Україні кілька разів лунала масштабна повітряна тривога. Її оголошували через активність російських літаків МіГ-31К, здатних нести ракети “Кинджал”. Окупанти випустили кілька ракет по Україні. Вибухи чули мешканці Київської та Хмельницької областей. Зокрема, командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що на Київщині сили ППО збили одну ракету “Кинджал”.

Читайте також:

Новости Днепра про Часу обмаль: за скільки хвилин російський Українська

Автор:


# # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

На Дніпропетровщині автобус з пасажирами злетів у кювет та застряг в снігу
Новини Дніпра
Сьогодні 11:20
На Дніпропетровщині автобус з пасажирами злетів у кювет та застряг в снігу

На Дніпропетровщині пасажирський автобус злетів у кювет.

У Дніпрі замінили пошматований негодою прапор України: цікаві факти про гігантський стяг-рекордсмен
Новини Дніпра
Сьогодні 10:33
У Дніпрі замінили пошматований негодою прапор України: цікаві факти про гігантський стяг-рекордсмен

Новенький прапор України тепер знову майорить над Дніпром.

На Сонці стався потужний спалах: Землю сколихнуть магнітні бурі
Новини Дніпра
Сьогодні 10:00
На Сонці стався потужний спалах: Землю сколихнуть магнітні бурі

У метеочутливих людей може погіршитися самопочуття.

З’явилися подробиці “мінування” школи №130 у Дніпрі: евакуювали 250 людей
Новини Дніпра
Сьогодні 08:29
З’явилися подробиці “мінування” школи №130 у Дніпрі: евакуювали 250 людей

Учора, 14 грудня, у Дніпрі повідомили про замінування школи №130.…

Наверх