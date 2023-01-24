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  • Будьте обережні в темряві: у Кривому Розі збили 18-річну дівчину і 64-річного чоловіка

Будьте обережні в темряві: у Кривому Розі збили 18-річну дівчину і 64-річного чоловіка

Сьогодні 16:53
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На жаль, через ракетні удари рф по енергетичній інфраструктурі усі області України вимушені економити електроенергію.

Новости Днепра про Будьте обережні в темряві: у Кривому Розі збили 18-річну дівчину і 64-річного чоловіка

Тому дуже часто на вулицях не вмикають освітлення, що стає причиною аварій.

Так, у Кривому Розі нещодавно збили 18-річну дівчину і 64-річного чоловіка.

Про це пише видання “Свої”.

Зазначається, що на бульварі Вечірньому Daewoo Nubira збив 18-річну дівчину на пішохідному переході. Її госпіталізували з закритою черепно-мозковою травмою, струсом мозку та травмою руки. Якщо хтось бачив момент ДТП, повідомте в поліцію: 097-663-64-00 (слідчий з ДТП).

Новости Днепра про Будьте обережні в темряві: у Кривому Розі збили 18-річну дівчину і 64-річного чоловіка

Також на Володимира Великого Volkswagen Vento наїхав на 64-річного чоловіка. Пенсіонер перетинав дорогу не по переходу. Його госпіталізували у лікарню з закритою черепно-мозковою травмою, струсом мозку та переломом ноги.

Новости Днепра про Будьте обережні в темряві: у Кривому Розі збили 18-річну дівчину і 64-річного чоловіка

Любі дніпряни, будь ласка, будьте обережні у темну пору доби. Обов’язково позначте себе на дорозі, наприклад, флікерами, дотримуйтеся правил дорожнього руху!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Передовій зіткнулися фура та ВАЗ: легковик загорівся. 

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Новости Днепра про Будьте обережні в темряві: у Кривому Розі збили 18-річну дівчину і 64-річного чоловікаУкраїнська

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