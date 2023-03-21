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  • Борис Філатов взяв участь у засіданні керівництва Палат Конгресу регіонів та місцевих влад при Президентові України

Борис Філатов взяв участь у засіданні керівництва Палат Конгресу регіонів та місцевих влад при Президентові України

Сьогодні 20:18
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Напередодні у Львові провели засідання керівництва Палат Конгресу регіонів та місцевих влад при Президентові України.

Новости Днепра про Борис Філатов взяв участь у засіданні керівництва Палат Конгресу регіонів та місцевих влад при Президентові України

Зустріч пройшла під головуванням очільника Закарпатської ОВА Віктора Микити та за участю представників Офісу Глави держави і керівників Палат. Так, серед присутніх були мер Дніпра Борис Філатов, міські голови Житомира і Львова Сергій Сухомлин та Андрій Садовий, а також голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус. Про це повідомляє інформаційний портал «Новини Закарпаття».

Основною темою засідання став майбутній саміт регіонів та міст інших держав, мета якого — налагодити контакти з закордонними громадами задля посилення підтримки держави. Відомо, що Україна планує приймати його у квітні. 

Так, коментуючи цю перспективу, Борис Філатов зауважив, що залучена допомога від міжнародних партнерів має розподілятися насамперед серед деокупованих громад і тих, які нині найбільше постраждали від злочинів російської армії. Він підкреслив, що у Дніпрі мерія разом з головою Дніпропетровської ОВА Сергієм Лисаком має спільну позицію щодо цього та допомагає тим, хто потребує цього найбільше. Йдеться, зокрема про Марганецьку та Нікопольську громади, що постійно потерпають від обстрілів росіян.  

Водночас з перших днів повномасштабного вторгнення росії Дніпро сконцентрований на  зміцненні міжнародного муніципального партнерства. Це дало місту більше можливостей відновлюватися після російських ракетних атак, а також збільшувати підтримку містян і переселенців, яких найбільше в країні прихистив саме Дніпро.

Новости Днепра про Борис Філатов взяв участь у засіданні керівництва Палат Конгресу регіонів та місцевих влад при Президентові УкраїниУкраїнська

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