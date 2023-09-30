Близько 200 відвідувачів УТВ продемонстрували чому навчилися на спортивних заняттях

Дніпро - перше місто, в якому «Університет третього віку» фінансується з міського бюджету.

Це дає змогу пропонувати велике різноманіття активностей та заходів для людей золотого віку. Заняття безкоштовні. Сьогодні у сквері Прибережному пройшли показові виступи учасників УТВ, приурочені до Дня людей золотого віку. Виступи були з різних спортивних напрямків: східні танці, оздоровча гімнастика з елементами бачати та зумби, китайська гімнастика з ракетками та східна гімнастика, скандинавська хода.

«Ця діяльність допомагає відвідувачам підтримувати своє здоров’я та фізичну активність. На святі учасники продемонстрували нам свої навички, показали, як правильно виконувати вправи для підтримки гнучкості та сили. Це було не тільки вражаюче, а й надихаюче, бо наші учасники доводять, що турбота про своє тіло може бути приємною та корисною, особливо у літньому віці», – розповіла головна спеціалістка управління з розвитку соціального захисту населення департаменту з питань місцевого самоврядування внутрішньої та інформаційної політики ДМР Вікторія Дерець.

Виступала у групі східних танців пані Галина Дуганець: «Я дуже полюбляю танці, хотілося показати, чому я навчилася за навчальний сезон. Танці – оздоровчі, я відчула себе пластичною й болі у спині почали зникати».

«Я люблю спорт й постійно ходжу на фізкультуру й теж на східні танці. Я хочу на своєму прикладі показувати, що життя – вирує й тут, в «Університеті третього віку» можна оздоровитися й завести багато знайомств», – поділилася відвідувачка УТВ Тетяна Макогон.

Всього виступили 4 групи з 4 спортивних напрямків, це – близько 200 учасників проєкту. «Для того, щоб записатися на спортивні заняття в Університеті третього віку, жінкам від 55-ти років та чоловікам від 60-ти треба прийти за адресою вул. Старокозацька 40-Б з паспортом, пенсійним (якщо є, – Ред.)», – нагадала Вікторія Дерець.

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