Біля ліжка лежала пачка цигарок: у мережі показали наслідки смертельної пожежі

Так, о 21:19 на лінію «101» повідомили про займання у приватному житловому будинку в Амур-Нижньодніпровському районі.
Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Прибувши на місце, рятувальники оперативно приступили до гасіння займання: о 21:40 його локалізували, а о 21:49 ліквідували.
У помешканні співробітники ДСНС виявили обгоріле тіло загиблого чоловіка 1961 року народження.
Крім того, вогонь знищив домашнє майно, пошкодив оздоблення стін кімнати. Площа займання склала 15 кв. м.
До ліквідації пожежі залучили 11 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
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