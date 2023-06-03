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Безпекова ситуація на Дніпропетровщині станом на ранок 3 червня

Сьогодні 08:53
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Сьогодні вночі мешканці Дніпра та області змогли нарешті виспатися.

Новости Днепра про Безпекова ситуація на Дніпропетровщині станом на ранок 3 червня

Адже ніч в регіоні була тихою. В усіх громадах – без ворожих обстрілів.

Про це повідомив Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.

Дякуємо Силам оборони за кожну хвилину нашого спокою, – зазначив він.

Але, будь ласка, не ігноруйте тривоги та бережіть себе!

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Новости Днепра про Безпекова ситуація на Дніпропетровщині станом на ранок 3 червняУкраїнська

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