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Беріть із собою парасольку: 29 квітня на дніпрян чекає дощова погода

Сьогодні 06:15
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За прогнозами синоптиків, упродовж усього дня небо у Дніпрі буде вкрите хмарами.

Новости Днепра про Беріть із собою парасольку: 29 квітня на дніпрян чекає дощова погода

Вночі йтиме сильний дощ, який до ранку повинен ослабнути, а до полудня і зовсім закінчиться. Вранці температура повітря +8°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +12°. Швидкість вітру до 7 метрів за секунду.

Народні прикмети на 29 квітня:

  • Гучний грім – до багатого врожаю хліба.
  • Якщо розлучилося багато хрущів, то буде посуха.
  • Вільха зацвіла — настав час гречку сіяти.
  • Сонячний день можна висаджувати розсаду капусти.

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Новости Днепра про Беріть із собою парасольку: 29 квітня на дніпрян чекає дощова погодаУкраїнська Новости Днепра про Беріть із собою парасольку: 29 квітня на дніпрян чекає дощова погодаРусский

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