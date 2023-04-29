Беріть із собою парасольку: 29 квітня на дніпрян чекає дощова погода
Беріть із собою парасольку: 29 квітня на дніпрян чекає дощова погода
Сьогодні 06:15
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За прогнозами синоптиків, упродовж усього дня небо у Дніпрі буде вкрите хмарами.
Вночі йтиме сильний дощ, який до ранку повинен ослабнути, а до полудня і зовсім закінчиться. Вранці температура повітря +8°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +12°. Швидкість вітру до 7 метрів за секунду.
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