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“Батя приїхав постріляти”: олімпієць з Туреччини завоював не лише срібну медаль, але й увагу в мережі

Сьогодні 17:55
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Турецький олімпійський стрілець підкорив тисячі людей своєю невимушеною поведінкою під час змагання в Парижі.

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Турецький спортсмен в категорії стрільби підкорив інтернет. 51-річний Юсуф Дікеч, на відміну від інших учасників, змагався без спеціальних окулярів чи навушників, а в результаті здобув для Туреччини срібну медаль.

Зокрема активно обговорювали підхід турецького стрільця до змагань у соціальній мережі Х (Twitter). 

Деякі користувачі коментували:

“51-річний Юсуф Дікеч приїхав до Парижа без спец окулярів, навушників, будь-якого іншого обладнання, вийшов у м’ятій футболці, в якій спав, постріляв з однією рукою в кишені, з обома відкритими очима… і забрав срібло”.

Користувачі жартують, що Юсуф, який більше нагадував чийогось батька на відпочинку, виступив краще, ніж спортсмени, які були в повному екіпіруванні. 

“… тіп з вайбом баті у відпустці приніс Туреччині срібну медаль, в той час, як інші косплеїли робокопа”, – коментують в Х (колишній Twitter).

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У мережі також жартують, що Туреччина цього року вирішила відправити на Олімпіаду професійного кіллера. 

Насправді Юсуф Дікеч досвідчений спортсмен, який змагається у стрільбі з пістолета. Він є відставним унтер-офіцером турецької жандармерії та членом спортивного клубу Jandarma Gücü.

Він кілька разів ставав чемпіоном Туреччини і є національним рекордсменом у різних категоріях стрільби з пістолета. У 2006 році Юсуф Дікеч встановив новий світовий рекорд у стрільбі з пневматичного пістолета на 25 метрів. Також виграв бронзову медаль у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 метрів у фіналі Кубка світу ISSF 2012 року, що відбувся в Таїланді.

51-річний Юсуф став героєм низки мемів:

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