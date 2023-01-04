Батьки не знаходили собі місця: на Дніпропетровщині понад добу шукали 8-річну дівчинку

У Дніпропетровській області понад добу шукали зниклу 8-річну Анастасію Положенцеву.

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

Дівчинка пішла з дому у селі в Синельниківскому районі та до сьогодні не повернулася. Але її все ж таки знайшли поліцейські. Жертвою злочинців дитина не стала.

Якщо ви бачите дитину без нагляду дорослих, звертайтеся на 102.

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