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  • Батьки не знаходили собі місця: на Дніпропетровщині понад добу шукали 8-річну дівчинку

Батьки не знаходили собі місця: на Дніпропетровщині понад добу шукали 8-річну дівчинку

Сьогодні 19:45
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У Дніпропетровській області понад добу шукали зниклу 8-річну Анастасію Положенцеву.

Новости Днепра про Батьки не знаходили собі місця: на Дніпропетровщині понад добу шукали 8-річну дівчинку

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

Дівчинка пішла з дому у селі в Синельниківскому районі та до сьогодні не повернулася. Але її все ж таки знайшли поліцейські. Жертвою злочинців дитина не стала.

Якщо ви бачите дитину без нагляду дорослих, звертайтеся на 102.

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Новости Днепра про Батьки не знаходили собі місця: на Дніпропетровщині понад добу шукали 8-річну дівчинкуУкраїнська Новости Днепра про Батьки не знаходили собі місця: на Дніпропетровщині понад добу шукали 8-річну дівчинкуРусский

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