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  • Автобус “Дніпро – Кам’янське” зіткнувся з Kia: відео моменту та інформація про постраждалих

Автобус “Дніпро – Кам’янське” зіткнувся з Kia: відео моменту та інформація про постраждалих

Сьогодні 07:15
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У середу, 12 жовтня, о 17:08 на Єлизаветівському шосе у Кам’янському зіткнулися автобусом "Дніпро - Кам'янське" та автомобіль Kia. В результаті аварії постраждала дитина.

Новости Днепра про Автобус

За попередньою інформацією від поліції, водійка Кia Ceed не надала перевагу рейсовому автобусу «Еталон», який рухався по головній дорозі за маршрутом Кам`янське – Дніпро.

Внаслідок ДТП постраждали 33-річна жінка – водійка легкового автомобіля, та її донька. Також травми отримав 19-річний пасажир автобусу. Потерпілих госпіталізували до медичного закладу. Інші пасажири та водій автобусу не постраждали. Наразі поліцейські вирішують питання щодо кваліфікації даної події.

Новости Днепра про Автобус

Новости Днепра про Автобус

 

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