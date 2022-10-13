Автобус “Дніпро – Кам’янське” зіткнувся з Kia: відео моменту та інформація про постраждалих

За попередньою інформацією від поліції, водійка Кia Ceed не надала перевагу рейсовому автобусу «Еталон», який рухався по головній дорозі за маршрутом Кам`янське – Дніпро.
Внаслідок ДТП постраждали 33-річна жінка – водійка легкового автомобіля, та її донька. Також травми отримав 19-річний пасажир автобусу. Потерпілих госпіталізували до медичного закладу. Інші пасажири та водій автобусу не постраждали. Наразі поліцейські вирішують питання щодо кваліфікації даної події.
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