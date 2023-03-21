У Дніпрі та області може продаватися небезпечна курятина з Польщі

На полиці магазинів у Дніпропетровській області могла потрапити небезпечна для життя курятина з Польщі. В продукті фахівці виявили сальмонелу, яка є збудником хвороби сальмонельоз.

Про це повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області.

Бактерію виявили в м’ясі курячих четвертинок від виробника з Польщі Cedrob S.A.

Відправник AMP Logistyka Sp. z o.o., Poland.

У Держпродспоживслужбі зазначили, що всі оператори ринку мають вилучити цю продукцію з обігу у строк не більше 2 робочих днів та проінформувати про це відповідні органи.

Якщо ви побачили на полицях магазинів м’ясо від цього виробника, повідомте про це за номером телефону служби — (099) 723 16 99.

Сальмонельоз — небезпечна хвороба, яку спричинює збудник бактерії сальмонели. Джерело збудника — тварини (велика рогата худоба, свині, вівці, коні, свійська водоплавна птиця, кури, рептилії, коти, собаки, домашні гризуни), хворі на сальмонельоз люди або здорові бактеріоносії. Виникає через порушення ветеринарних, санітарних та протиепідемічних заходів.

Передаються через воду або побутовими шляхами. Інкубаційний період коливається від 6 годин до 2-3 діб. Захворювання може перебігати в легкій формі, так у важкій. Пов’язане з хворобою зневоднення може становити загрозу для життя. Зазначається, що в містах на сальмонельоз хворіють у два рази частіше, а ніж у селах.

Симптоми сальмонельозу: підвищення температури, головний біль, слабкість, діарея, нездужання, біль у животі, нудота, блювання. У разі появи симптомів захворювання негайно зверніться по медичну допомогу і не займайтеся самолікуванням.

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