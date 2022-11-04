Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Поблизу зупинки громадського транспорту у Кривому Розі сталася аварія

Сьогодні 06:45
просмотров

У Металургійному районі міста, на перехресті проспекту Металургів та вулиці Героїв АТО, сталася ДТП за участю мікроавтобуса.

Новости Днепра про Поблизу зупинки громадського транспорту у Кривому Розі сталася аварія

Це сталося неподалік зупинки громадського транспорту “Центр надання адміністративних послуг”.

Обставини ДТП будуть з’ясовувати працівники правоохоронних органів.

Новости Днепра про Поблизу зупинки громадського транспорту у Кривому Розі сталася аварія

Читайте також:

Новости Днепра про Поблизу зупинки громадського транспорту у Кривому Розі сталася аваріяУкраїнська Новости Днепра про Поблизу зупинки громадського транспорту у Кривому Розі сталася аваріяРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На Дніпропетровщині зіткнулися мотоцикл та авто: загинули 24-річний юнак та 12-річна дівчинка
    Новини Дніпра
    Вчора 12:50
    На Дніпропетровщині зіткнулися мотоцикл та авто: загинули 24-річний юнак та 12-річна дівчинка

    У селищі Широке трапилася смертельна аварія.

    У Дніпрі на Запорізькому шосе збили дитину
    Новини Дніпра
    02.11.2022 18:45
    У Дніпрі на Запорізькому шосе збили дитину

    У Дніпрі на Запорізькому шосе чорна "Волга" збила дитину.

    У центрі Дніпра зіткнулися тролейбус та Chevrolet
    Новини Дніпра
    02.11.2022 10:34
    У центрі Дніпра зіткнулися тролейбус та Chevrolet

    У Дніпрі під час тривоги трапилася аварія.

    Понівечена BMW лежить на узбіччі: у Дніпрі поблизу Парусу сталася ДТП (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    01.11.2022 16:47
    Понівечена BMW лежить на узбіччі: у Дніпрі поблизу Парусу сталася ДТП (ВІДЕО)

    У Дніпрі на Набережній сталася ДТП.

    Наверх