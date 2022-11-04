Поблизу зупинки громадського транспорту у Кривому Розі сталася аварія

У Металургійному районі міста, на перехресті проспекту Металургів та вулиці Героїв АТО, сталася ДТП за участю мікроавтобуса.

Це сталося неподалік зупинки громадського транспорту “Центр надання адміністративних послуг”.

Обставини ДТП будуть з’ясовувати працівники правоохоронних органів.

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