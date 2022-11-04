Поблизу зупинки громадського транспорту у Кривому Розі сталася аварія

dnepr.info
Це сталося неподалік зупинки громадського транспорту “Центр надання адміністративних послуг”.
Обставини ДТП будуть з’ясовувати працівники правоохоронних органів.
Читайте також:
Українська Русский
Автор:
У селищі Широке трапилася смертельна аварія.
У Дніпрі на Запорізькому шосе чорна "Волга" збила дитину.
У Дніпрі під час тривоги трапилася аварія.
У Дніпрі на Набережній сталася ДТП.
Використання матеріалів сайту без дозволу власника допускається за умови розміщення у тексті обов'язкового посилання на сайт dnepr.info, відкритого для пошукових систем.
Для друкованих видань із формулюванням "за матеріалами dnepr.info"