Авто вилетіло в кювет та перекинулося: на Дніпропетровщині в ДТП постраждали водій і пасажирка

Виклик про ДТП до Служби порятунку “101” надійшов приблизно о 12:40. Адресант повідомив, що водія затиснуло всередині перекинутого легковика. Про це пише пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.
Прибувши на місце, рятувальники попередньо з’ясували, що водій Daewoo не впорався з керуванням, виїхав за межі дорожнього покриття, після чого автівка перекинулася.
За допомогою інструментів чоловіка 1980 року народження деблокували із понівечених конструкцій авто. Його було госпіталізовано працівниками “швидкої” до лікарні. Крім того, постраждала 28-річна пасажирка Daewoo. Після огляду медиків її також доставили до медичного закладу.
Наразі правоохоронці встановлюють всі деталі та обставини ДТП.
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