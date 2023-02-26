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  • Авто вилетіло в кювет та перекинулося: на Дніпропетровщині в ДТП постраждали водій і пасажирка

Авто вилетіло в кювет та перекинулося: на Дніпропетровщині в ДТП постраждали водій і пасажирка

Сьогодні 17:40
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У неділю, 26 лютого, у Кам'янському на вулиці Привільній сталася аварія. Там автомобіль марки Daewoo Nexia вилетів у кювет і перекинувся.

Новости Днепра про Авто вилетіло в кювет та перекинулося: на Дніпропетровщині в ДТП постраждали водій і пасажирка

Виклик про ДТП до Служби порятунку “101” надійшов приблизно о 12:40. Адресант повідомив, що водія затиснуло всередині перекинутого легковика.  Про це пише пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області. 

Прибувши на місце, рятувальники попередньо з’ясували, що водій Daewoo не впорався з керуванням, виїхав за межі дорожнього покриття, після чого автівка перекинулася. 

Новости Днепра про Авто вилетіло в кювет та перекинулося: на Дніпропетровщині в ДТП постраждали водій і пасажирка

За допомогою інструментів чоловіка 1980 року народження деблокували із понівечених конструкцій авто. Його було госпіталізовано працівниками “швидкої” до лікарні. Крім того, постраждала 28-річна пасажирка Daewoo. Після огляду медиків її також доставили до медичного закладу. 

Наразі правоохоронці встановлюють всі деталі та обставини ДТП. 

Новости Днепра про Авто вилетіло в кювет та перекинулося: на Дніпропетровщині в ДТП постраждали водій і пасажирка

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Новости Днепра про Авто вилетіло в кювет та перекинулося: на Дніпропетровщині в ДТП постраждали водій і пасажиркаУкраїнська Новости Днепра про Авто вилетіло в кювет та перекинулося: на Дніпропетровщині в ДТП постраждали водій і пасажиркаРусский

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