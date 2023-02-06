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Антирекорд: найбільше людей внаслідок ДТП у минулому році загинуло на Дніпропетровщині

Сьогодні 18:45
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У 2022 році в Україні сталося 18 628 ДТП із загиблими та травмованими, що на 24% менше, ніж у 2021 році.

Новости Днепра про Антирекорд: найбільше людей внаслідок ДТП у минулому році загинуло на Дніпропетровщині

Таку статистику оприлюднив Департамент патрульної поліції.

За офіційними даними, у 2022 році на українських дорогах внаслідок ДТП загинуло 2 791 людина, що на 13,8% менше, ніж 2021 року. Ще 23 145 людей отримали травми різного ступеня важкості. Це на 22,2% менше, ніж у 2021 році.

Найбільше ДТП із постраждалими у 2022 році сталося у Львівській області (1 797), Дніпропетровській області (1 737) та у Києві. Найбільше людей внаслідок дорожніх аварій у минулому році загинуло у Дніпропетровській області (280 людей), у Львівській області (238 людей) та у Київській області (183 людини). Що ж до столиці, то там у 2022 році внаслідок дорожніх аварій загинуло 83 людини, а ще 1 648 людей отримали травми різного ступеня тяжкості.

Слід зазначити, що у п’яти областях рівень ДТП значно знизився через тимчасову окупацію та ведення активних бойових дій. Йдеться про Харківську, Запорізьку, Донецьку, Луганську та Херсонську області.

Найчастіше в Україні у 2022 році люди в ДТП гинули та отримували травми через перевищення водіями встановленої швидкості руху, порушення правил маневрування, переходу дороги пішоходами у недозволеному місці, виїзду на смугу зустрічного руху.

Найчастіше ДТП у нашій країні у 2022 році відбувалися з 16-00 до 20-00. Пік дорожніх аварій припадав на 17-00 (у цей час сталося 1 595 ДТП).

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Новости Днепра про Антирекорд: найбільше людей внаслідок ДТП у минулому році загинуло на ДніпропетровщиніУкраїнська Новости Днепра про Антирекорд: найбільше людей внаслідок ДТП у минулому році загинуло на ДніпропетровщиніРусский

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