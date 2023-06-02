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Активіст, який звинуватив Філатова в купівлі Porsche, видалив публікацію

Сьогодні 17:39
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Раніше у соцмережах з'явилася публікація активіста Дениса Селіна про придбання міським головою Дніпра Борисом Філатовим ексклюзивної моделі Porsche за більш ніж 5,5 млн грн. Не встигла вона повисіти і години у Фейсбуці, як Селін її прибрав. Сталося це відразу після того, як Борис Філатов відповів активістові на звинувачення, заявивши, що подасть на того до суду за наклеп.

Новости Днепра про Активіст, який звинуватив Філатова в купівлі Porsche, видалив публікацію

“Скрін” публікації Дениса Селіна можна подивитися нижче.

Новости Днепра про Активіст, який звинуватив Філатова в купівлі Porsche, видалив публікацію

А ось як мер Дніпра Борис Філатов прокоментував даний випадок:

Новости Днепра про Активіст, який звинуватив Філатова в купівлі Porsche, видалив публікацію

Наприкінці посту мер Дніпра пригрозив Денису Селіну судом:

Тепер я чекаю до понеділка будь-яких доказів.

Копій договорів купівлі-продажу, техпаспорту, виписки з банківського рахунку, де видно, що я чи мої близькі купили саме цей автомобіль.

До речі, всі, хто робить, можуть поїхати в автосалон і побачити його в живу.

А понеділок я подаю до суду.

Натомість видаленої публікації активіст написав новий пост. У ньому він вказав на певні помилки та неточності, а також суб’єктивне розуміння певного джерела інформації, також вибачився за ситуацію, що склалася.

Новости Днепра про Активіст, який звинуватив Філатова в купівлі Porsche, видалив публікаціюУкраїнська

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