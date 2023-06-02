Активіст, який звинуватив Філатова в купівлі Porsche, видалив публікацію

“Скрін” публікації Дениса Селіна можна подивитися нижче.
А ось як мер Дніпра Борис Філатов прокоментував даний випадок:
Наприкінці посту мер Дніпра пригрозив Денису Селіну судом:
Тепер я чекаю до понеділка будь-яких доказів.
Копій договорів купівлі-продажу, техпаспорту, виписки з банківського рахунку, де видно, що я чи мої близькі купили саме цей автомобіль.
До речі, всі, хто робить, можуть поїхати в автосалон і побачити його в живу.
…
А понеділок я подаю до суду.
Натомість видаленої публікації активіст написав новий пост. У ньому він вказав на певні помилки та неточності, а також суб’єктивне розуміння певного джерела інформації, також вибачився за ситуацію, що склалася.Виктория
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