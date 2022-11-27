Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • 9 годин тривоги і 5 обстрілів: ситуація на Дніпропетровщині на ранок 27 листопада

9 годин тривоги і 5 обстрілів: ситуація на Дніпропетровщині на ранок 27 листопада

Сьогодні 08:43
просмотров

Зраку 27 листопада голова ДніпроОВА Валентин Резніченко повідомив як Дніпропетровська область пережила цю ніч.

На Дніпропетровщині було 9 годин тривоги і 5 ворожих обстрілів. Окупанти продовжують неспинно обстрілювати Нікопольський район.

За ніч вони обстріляли “Градами” з окупованого Енергодару Червоногригорівську та Марганецьку громади. Наразі там пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, автівки, та газопровід. 

На щастя, минулося без постраждалих.

У інших районах області на ранок спокійно.

Новости Днепра про 9 годин тривоги і 5 обстрілів: ситуація на Дніпропетровщині на ранок 27 листопада

#image_title

Новости Днепра про 9 годин тривоги і 5 обстрілів: ситуація на Дніпропетровщині на ранок 27 листопада

#image_title

Новости Днепра про 9 годин тривоги і 5 обстрілів: ситуація на Дніпропетровщині на ранок 27 листопадаУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Люмен, літій та пластик: як вибрати ліхтарик для дому та вулиці
    Новини Дніпра
    25.11.2022 17:39
    Люмен, літій та пластик: як вибрати ліхтарик для дому та вулиці

    Тотальний блекаут у Дніпрі показав, наскільки важливо мати вдома альтернативні…

    На Дніпропетровщині у 55-річного чоловіка вдома знайшли арсенал боєприпасів
    Новини Дніпра
    25.11.2022 13:12
    На Дніпропетровщині у 55-річного чоловіка вдома знайшли арсенал боєприпасів

    В Апостоловому у чоловіка вдома знайшли цілий арсенал боєприпасів. 

    Два мешканці Дніпропетровщини намагалися переплисти річку, щоб уникнути мобілізації
    Новини Дніпра
    25.11.2022 12:24
    Два мешканці Дніпропетровщини намагалися переплисти річку, щоб уникнути мобілізації

    На Закарпатті прикордонники витягли із річки дніпропетровців, які намагалися нелегально…

    Як обрати генератор і скільки він коштує
    Новини Дніпра
    23.11.2022 19:46
    Як обрати генератор і скільки він коштує

    Сьогодні весь Дніпро залишився без світла. Соціальна інфраструктура, а також…

    Наверх