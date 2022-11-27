9 годин тривоги і 5 обстрілів: ситуація на Дніпропетровщині на ранок 27 листопада

Зраку 27 листопада голова ДніпроОВА Валентин Резніченко повідомив як Дніпропетровська область пережила цю ніч.

На Дніпропетровщині було 9 годин тривоги і 5 ворожих обстрілів. Окупанти продовжують неспинно обстрілювати Нікопольський район.

За ніч вони обстріляли “Градами” з окупованого Енергодару Червоногригорівську та Марганецьку громади. Наразі там пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, автівки, та газопровід.

На щастя, минулося без постраждалих.

У інших районах області на ранок спокійно.

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