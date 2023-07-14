60 % вже з роботою: Дніпро активно допомагає переселенцям у працевлаштуванні

Дніпро продовжує активно допомагати вимушеним переселенцям із працевлаштуванням.

З початку повномасштабного вторгнення рф до України у нашому місті роботу знайшли 60 % ВПО. З них на нове робоче місце днями виходить Ольга Курамишина. Жінка торік переїхала до Дніпра із тимчасово окупованої Авдіївки. У рідному місті вона працювала на одному із великих заводів у відділі IT.

«Роботу я почала шукати самостійно 4 місяці тому, але в мене нічого не виходило. Тож я написала лист міському голові Дніпра Борису Філатову, і він допоміг мені з роботою: зі мною вийшли на звʼязок представники інспекції з питань праці та зайнятості населення ДМР і вже з понеділка я буду працювати в IT-відділі у пенсійному фонді. Я дуже вдячна за допомогу як меру, так і інспекції», – зазначила Ольга Курамишина.

Для таких, як Ольга, у Дніпрі на базі шелтерів, де проживають вимушені переселенці, проводять нетворкінг «єВакансія. єРобота». З початку повномасштабної війни у Дніпрі їх провели уже 87, таким чином працевлаштували близько 2 тис. переселенців. Сьогодні один із «єВакансія. єРобота» провели у Центрі підтримки переселенців «Я Маріуполь».

«У Дніпрі та області офіційно проживає 12 тис. маріупольців, з яких 1 300 шукають роботу. Завдяки співпраці мерії Дніпра ми змогли працевлаштувати понад 60 % маріупольців. Крім цього, в нашому центрі ми допомагаємо з тим, як скласти резюме та як успішно пройти співбесіду», – коментує керівник центру «Я Маріуполь» Олександр Халявинський.

У пошуках роботи і переселенка з Маріуполя Дарʼя Долженкова. Жінка в середині березня 2022 року змогла разом з родиною виїхати з рідного міста та оселитись у Дніпрі.

«Я наразі активно шукаю роботу, але є певні труднощі: пропозицій приходить багато, але мені потрібна робота з певними умовами. Моїй дитині 4,5 роки. Родичів у Дніпрі не маю, та й садочки не працюють, тож мені треба робота, на якій я б змогла суміщати. Наразі в мене тривають перемовини з однією зі структур. Якщо все пройде успішно, то я буду з роботою», – зазначає пані Дарʼя.

Всебічна допомога вимушеним переселенцям – таке завдання ставить міський голова Дніпра Борис Філатов перед відповідними структурами. З початку повномасштабного вторгнення до різних департаментів та підприємств міської ради працевлаштували близько 800 вимушених переселенців.

«Ми пропонуємо вакансії до департаменту соціальної політики ДМР. Тим паче всі вимушені переселенці, які переїхали до Дніпра, знають про нас, бо ми допомагали отримати їм статус ВПО, оформити виплати тощо. Тож ми шукаємо людей, які будуть вести прийом та консультацію громадян. Шукаємо людей у трьох районах Дніпра: Соборному, Центральному та Шевченківському. До того ж вимоги в нас мінімальні: мати освіту, володіти українською та принципами роботи на комп’ютері. Всього іншого навчатимемо. До того ж ми вже взяли на роботу 13 вимушених переселенців і всі вони задоволені цією роботою», – зазначає представниця Центрального управління соціального захисту населення ДМР Олена Кроповинська.

Охоче приймає на роботу і бізнес. Тільки одна з торговельних мереж міста працевлаштувала близько тисячі ВПО.

Станом на 1 липня у Дніпрі рівень працевлаштування вимушених переселенців працездатного віку зріс до 60 %. Чимало ВПО повернулися до своїх релокованих підприємств, місцевих адміністрацій, сервісних центрів та комунальних підприємств. І якщо по Україні понад 56 % внутрішньо переміщених осіб не мають роботи і активно її шукають (дані опитування, проведеного порталом robota.ua.), то у Дніпрі навпаки більше тих, хто уже з роботою.

При працевлаштуванні більшість опитаних ВПО шукають роботу недалеко від місця проживання (58,8 %), а для 27,7 % ключовими є умови роботи та розмір оплати праці.

«Дніпро – є лідером з працевлаштування в Україні, бо на сьогодні з роботою вже 60 % вимушених переселенців. Також ми на другому місці після столиці щодо допомоги у відкритті бізнесу. Сьогодні на цю зустріч ми запросили державний банк «Ощадбанк», аби розповісти про можливості грантової урядової програми «єРобота». Це безповоротні кредити на відкриття власної справи чи розширення бізнесу. Тож сьогодні представник банку розказав про те, як їх отримати. Також зазначу, що у Дніпрі вже пів мільйона людей з роботою. До війни ця цифра не перевищувала 300 тисяч», – коментує начальниця інспекції з питань праці та зайнятості населення ДМР Тетяна Янушкевич.

Дніпро перший і на сьогодні єдиний в Україні, де з початку повномасштабної війни створили для вимушених переселенців муніципальний телеграм-канал для пошуку роботи https://t.me/Work_DniproUA. На сьогодні він залишається одним з найпопулярніших серед ВПО. За допомогою телеграм-каналу роботу знайшли понад 20 тисяч людей.

Також Дніпро першим в Україні ще торік з квітня пропонує безкоштовні короткотермінові курси з перекваліфікації на затребувані на ринку праці спеціальності за кошти міжнародних партнерів. Зокрема, цього тижня завершили навчання 20 касирів, наступного тижня – 20 швачок, 17 кондитерів та 15 піцайоло. На сьогодні вже перенавчили 72 безробітних. Нині це не тільки ВПО, а й дніпряни, які залишилися без роботи.

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