50 пакетів канабісу: поліцейські затримали наркоторговця У Кривому Розі

У Покровському району Кривого Рогу поліцейські затримали чоловіка.

Дільничний офіцер спільно з поліцейськими у складі слідчо-оперативної групи провели огляд та вилучили у 40-річного перехожого 50 сліп-пакетиків з наркотичною речовиною. Він планував збути це шляхом створення закладок.

Все вилучене направили на експертне дослідження.

3 травня чоловіку повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченому ч. 2 ст. 307 ККУ – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Йому погрожує покарання на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

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