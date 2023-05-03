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50 пакетів канабісу: поліцейські затримали наркоторговця У Кривому Розі

Сьогодні 20:30
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У Покровському району Кривого Рогу поліцейські затримали чоловіка.

Новости Днепра про 50 пакетів канабісу: поліцейські затримали наркоторговця У Кривому Розі

Дільничний офіцер спільно з поліцейськими у складі слідчо-оперативної групи провели огляд та вилучили у 40-річного перехожого 50 сліп-пакетиків з наркотичною речовиною. Він планував збути це шляхом створення закладок.

Все вилучене направили на експертне дослідження.

3 травня чоловіку повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченому ч. 2 ст. 307 ККУ – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Йому погрожує покарання на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

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Новости Днепра про 50 пакетів канабісу: поліцейські затримали наркоторговця У Кривому РозіУкраїнська Новости Днепра про 50 пакетів канабісу: поліцейські затримали наркоторговця У Кривому РозіРусский

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