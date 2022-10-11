5 годин тероризували Дніпропетровщину: у ДСНС розповіли подробиці сьогоднішніх ракетних атак

Російські окупаційні війська 5 годин поспіль атакували Дніпропетровщину.

Випустили в мирні міста та села 8 ракет. 4 з них наша ППО знищила. На жаль, інші ракети поцілили по критичній інфраструктурі. Після прильотів зайнялися пожежі на енергетичних об’єктах в Павлоградському та Кам’янському районах.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Вогонь приборкували 53 рятувальники та 10 пожежних машин. У результаті ракетної атаки завдані серйозні руйнування. Багато домівок лишилися без світла. Аварійні бригади працюють над відновленням живлення.

Тому мешканців області закликають заощаджувати електроенергію. Особливо в години пікового навантаження – з 17.00 до 22.00.

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