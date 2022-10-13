39 за добу: на Дніпропетровщині піротехніки знешкоджують “подарунки” від росіян

Російські окупанти продовжують тероризувати Дніпропетровщину.

Кожного дня росіяни б’ють по нашій області із артилерії, “Градів”, “Ураганів” тощо. Після таких обстрілів на території регіону залишаються небезпечні “подарунки” від загарбників, які несуть смерть та руйнування.

Так, лише за минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили на Дніпропетровщині 39 ворожих снарядів.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Вибухонебезпечні предмети були знайдені в Криворізькому та Нікопольському районах.

Крім того, наші фахівці допомагають і сусідній Херсонській області. Там за минулу добу було ліквідовано 3 вибухівки.

Усього ж з початку повномасштабного вторгнення піротехніки знищили на Дніпропетровщині 4876 ворожих боєприпасів.

Увага! Якщо ви помітили підозрілий предмет, не чіпайте його, а відразу телефонуйте на лінію “101” або “102”!

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