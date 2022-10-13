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  • 39 за добу: на Дніпропетровщині піротехніки знешкоджують “подарунки” від росіян

39 за добу: на Дніпропетровщині піротехніки знешкоджують “подарунки” від росіян

Сьогодні 11:19
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Російські окупанти продовжують тероризувати Дніпропетровщину.

Новости Днепра про 39 за добу: на Дніпропетровщині піротехніки знешкоджують

Кожного дня росіяни б’ють по нашій області із артилерії, “Градів”, “Ураганів” тощо. Після таких обстрілів на території регіону залишаються небезпечні “подарунки” від загарбників, які несуть смерть та руйнування.

Так, лише за минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили на Дніпропетровщині 39 ворожих снарядів.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Вибухонебезпечні предмети були знайдені в Криворізькому та Нікопольському районах.

Новости Днепра про 39 за добу: на Дніпропетровщині піротехніки знешкоджують

Новости Днепра про 39 за добу: на Дніпропетровщині піротехніки знешкоджують

Новости Днепра про 39 за добу: на Дніпропетровщині піротехніки знешкоджують

Крім того, наші фахівці допомагають і сусідній Херсонській області. Там за минулу добу було ліквідовано 3 вибухівки.

Новости Днепра про 39 за добу: на Дніпропетровщині піротехніки знешкоджують

Новости Днепра про 39 за добу: на Дніпропетровщині піротехніки знешкоджують

Усього ж з початку повномасштабного вторгнення піротехніки знищили на Дніпропетровщині 4876 ворожих боєприпасів.

Увага! Якщо ви помітили підозрілий предмет, не чіпайте його, а відразу телефонуйте на лінію “101” або “102”!

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Новости Днепра про 39 за добу: на Дніпропетровщині піротехніки знешкоджують Українська

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