32 родини військових області отримали ключі від квартир у новому будинку

32 сім’ї військовослужбовців Дніпропетровщини отримали квартири у новому будинку. Серед новоселів 12 офіцерів та 20 сержантів й солдатів.

«Цей дім тепер стане для нових жителів рідним. Він багато років стояв недобудований. Порожню «коробку» на сучасні оселі перетворили вже під час великої війни. Люди, які боронять Україну, мають відчувати нашу турботу. Вони на це заслуговують», – зазначив очільник регіону Сергій Лисак.

У чотириповерхівці – 8 однокімнатних, 16 двокімнатних, 8 трикімнатних квартир. Вона збудована за сучасними технологіями: має утеплені стіни, енергозберігаючі вікна, автономне опалення. Оселі – з ремонтом.

«Так, йде повномасштабна війна, але життя продовжується. Дуже хочеться, аби у нових квартирах поселились радість, дитячий сміх, злагода», – сказав дніпровський міський голова Борис Філатов.

Військовий Михайло Чекав на власне житло 7 років. Весь цей час мешкав з родиною у батьків дружини. Тепер, каже, матиме власний простір. Із радістю буде повертатися сюди зі служби до жінки й сина.

Тим часом 5-річний Олексій вже вирішив, що стоятиме у його новій кімнаті. Найперше, розповів, ліжко, аби спати. А ще стіл для навчання, бо незабаром до школи.

«Ми щасливі. Розпочинаємо новий етап у житті. На кухні як справжня господиня найперше приготую борщ. Й вареників своїм хлопцям наліплю. Це буде зона мами. І обов’язково багато квітів буде у квартирі», – запланувала дружина військового Анна.

Вона додала, що на новому місці комфортно. Дуже зелене й мальовниче подвір’я. З альтанками, дитячим і спортивним майданчиками.

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