22-річну дівчину та 15-річного підлітка госпіталізували: з’явилися подробиці аварії біля оперного

Так, стало відомо, що автомобіль марки Acura рухався проспектом Яворницького, коли легковик Subaru перетинав перехрестя. Водій другої автівки не помітив позашляховик, тож не поступився йому дорогою.
Автомобілі зіткнулися, а Acura влетів у сітілайт.
Внаслідок ДТП постраждала 22-річна пасажирка Subaru та 15-річний підліток. Їх госпіталізували до лікарні.
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