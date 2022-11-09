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  • 21 лютого пішла з дому та зникла: на Дніпропетровщині поліція розшукує 25-річну дівчину

21 лютого пішла з дому та зникла: на Дніпропетровщині поліція розшукує 25-річну дівчину

Сьогодні 11:27
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У Дніпропетровській області поліція продовжує пошук 25-річної Анжеліки Шматко.

Новости Днепра про 21 лютого пішла з дому та зникла: на Дніпропетровщині поліція розшукує 25-річну дівчину

21 лютого дівчина пішла з дому та не повернулась до теперішнього часу.

Прикмети: татуювання на кисті правої руки у вигляді недомальованої маски.

Була одягнена: куртка темно-зеленого кольору, сині джинси.

Якщо ви бачили дівчину або знаєте, де вона може бути, повідомте за номерами: (097)-356-29-87, 097-620-67-70.

Будь-яка інформація може бути корисною!

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Новости Днепра про 21 лютого пішла з дому та зникла: на Дніпропетровщині поліція розшукує 25-річну дівчинуУкраїнська

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