21 лютого пішла з дому та зникла: на Дніпропетровщині поліція розшукує 25-річну дівчину

21 лютого дівчина пішла з дому та не повернулась до теперішнього часу.
Прикмети: татуювання на кисті правої руки у вигляді недомальованої маски.
Була одягнена: куртка темно-зеленого кольору, сині джинси.
Якщо ви бачили дівчину або знаєте, де вона може бути, повідомте за номерами: (097)-356-29-87, 097-620-67-70.
Будь-яка інформація може бути корисною!
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