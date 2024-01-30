15-річний хлопець їздив по Дніпру на старенькому ВАЗ поки патрульні не покликали маму

У Дніпрі зупинили автівку з неповнолітнім водієм.

Днями під час патрулювання в індустріальному районі до одного з екіпажів звернулися небайдужі громадяни і повідомили, що бачили автомобіль ВАЗ, яким керує підліток.

Копи згодом виявили вказаний транспортний засіб і зупинили.

За кермом дійсно сидів 15-річний хлопець, який звичайно же не мав прав. На місце події інспектори викликали матір неповнолітнього. На неї склали протокол за ч.3 ст. 184 (Вчинення неповнолітніми віком від 14 до 16 років правопорушення, відповідальність за яке передбачено КУпАП) КУпАП. Від матері відібрали розписку про те, що вона зобов’язується не допускати до керування авто свого неповнолітнього сина.

Шановні батьки, слідкуйте за своїми дітьми та їхнім дозвіллям. Також, нагадуємо про те, що згідно ПДР право на керування автомобілем може бути надано особам, яким виповнилося 18 років, – йдеться у повідомленні.

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