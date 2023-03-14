12-річний спортсмен з Дніпра виграв чемпіонат Хорватії зі стрибків в воду

В Загребі (Хорватія) 10-12 березня проходив Зимовий кадетсько-юніорський чемпіонат Хорватії зі стрибків в воду. Єдиним представником від України на цих змаганнях був Дмитро Вишиванов з Дніпра, який зараз тренується в Хорватії. Дмитро завоював 3 медалі, зокрема у стрибках з 5-метрової вишки став чемпіоном.
Про це розповіла його мама – тренерка Ольга Савчук. Дмитро завоював «золото» у стрибках з 5-метрової вишки, а також 2 срібні медалі – у стрибках на 3-метровому трампліні та 1-метровому трампліні.
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