11 небезпечних днів: коли будуть магнітні бурі в червні-2023 і як захиститися

Бережіть себе!

Магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами на Сонці. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв’язку, а також здоров’я людей.

У червні очікується кілька магнітних бур – це 11 небезпечних днів. Вони будуть слабкі, середні та сильні:

слабкі — 1, 7, 16 та 30 червня;

середні — 10, 28 та 29 червня;

сильні — 2, 18, 19 та 20 червня.

Як магнітні бурі впливають на організм

Вплив магнітних бур на здоров’я дуже індивідуальний для кожної людини. Найсильніше наслідки бур відчувають метеочутливі люди і власники хронічних хвороб, а також вагітні жінки і літні люди.

Найчастіші симптоми під час магнітної бурі:

нудота;

головний біль;

запаморочення;

підвищений тиск;

біль у животі;

підвищена температура;

біль у м’язах і суглобах;

слабкість;

безсоння;

загострення хронічних захворювань.

Як захиститися від впливу магнітних бур

Щоб небезпечні дати пройшли для вас непомітно, дотримуйтесь простих правил:

Їжте менше жирної, смаженої та гострої їжі, але більше сезонних фруктів, овочів та зелені.

Відмовтеся від кави, алкоголю, сигарет, кальяну, енергетиків.

Пийте більше води, зеленого чаю та компоту.

Проводьте більше часу на свіжому повітрі.

Поки ви в приміщенні – регулярно провітрюйте кімнату.

Постарайтеся менше нервувати.

Перед сном приймайте контрастний душ.

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