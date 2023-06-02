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11 небезпечних днів: коли будуть магнітні бурі в червні-2023 і як захиститися

Сьогодні 17:30
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Бережіть себе!

Новости Днепра про 11 небезпечних днів: коли будуть магнітні бурі в червні-2023 і як захиститися

Магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами на Сонці. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв’язку, а також здоров’я людей.

У червні очікується кілька магнітних бур – це 11 небезпечних днів. Вони будуть слабкі, середні та сильні:

  • слабкі — 1, 7, 16 та 30 червня;
  • середні — 10, 28 та 29 червня;
  • сильні — 2, 18, 19 та 20 червня.

Новости Днепра про 11 небезпечних днів: коли будуть магнітні бурі в червні-2023 і як захиститися

Як магнітні бурі впливають на організм

Вплив магнітних бур на здоров’я дуже індивідуальний для кожної людини. Найсильніше наслідки бур відчувають метеочутливі люди і власники хронічних хвороб, а також вагітні жінки і літні люди.

Найчастіші симптоми під час магнітної бурі:

  • нудота;
  • головний біль;
  • запаморочення;
  • підвищений тиск;
  • біль у животі;
  • підвищена температура;
  • біль у м’язах і суглобах;
  • слабкість;
  • безсоння;
  • загострення хронічних захворювань.

Як захиститися від впливу магнітних бур

Щоб небезпечні дати пройшли для вас непомітно, дотримуйтесь простих правил:

  • Їжте менше жирної, смаженої та гострої їжі, але більше сезонних фруктів, овочів та зелені.
  • Відмовтеся від кави, алкоголю, сигарет, кальяну, енергетиків.
  • Пийте більше води, зеленого чаю та компоту.
  • Проводьте більше часу на свіжому повітрі.
  • Поки ви в приміщенні – регулярно провітрюйте кімнату.
  • Постарайтеся менше нервувати.
  • Перед сном приймайте контрастний душ.

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Новости Днепра про 11 небезпечних днів: коли будуть магнітні бурі в червні-2023 і як захиститисяУкраїнська Новости Днепра про 11 небезпечних днів: коли будуть магнітні бурі в червні-2023 і як захиститисяРусский

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