10 маловідомих фактів про річку Дніпро: тут мешкає найбільший гризун Євразії та лежать козацькі скарби

Сьогодні відзначається Всесвітній день водних ресурсів. 97% води по всій Землі – це морська вода, яку не можна пити. Ще 2% прісної води знаходиться у формі льодовиків або глибоко під землею, для потреб людей залишається лише 1% усієї води, що є на планеті. Країн, де є багаті водні ресурси, не так уже й багато, і Україна – одна з них. У нас протікає Дунай, Дністер, Південний Буг, Сіверський Донець, але, звичайно ж, найвідоміша і найдовша річка – Дніпро. На честь її названо і наше місто. Журналісти dnepr.info зібрали маловідомі факти про Дніпро.

Річка з’явилась близько 6 млн. років тому, після зміни рівня палеоген-неогенового моря. У різні часи Дніпро називався по-різному: Борисфен, Данапріс, Славутич.

Загальна довжина річки складає 2201 км, до будівництва водосховищ вона була трохи більше – 2285 км. Це четверта за довжиною річка у Європі. У межах України вона становить 981 км, а площа басейну складає майже 292 км. кв. Це всього на 10 км кв менше, ніж площа усієї Італії.

Окрім Дніпропетровщини, річка протікає ще через 7 регіонів України: Чернігівську, Черкаську, Київську, Кіровоградську, Полтавську, Запорізьку, Херсонську області. Перетинає її майже півсотні мостів.

Перший понтонний міст через Дніпро було збудовано у XII столітті. Перший капітальний – у 1853, він знаходився у Києві, але був повністю зруйнований у 1920 році.

У Дніпрі водиться майже 70 видів риб, але їхня популяція та різноманітність з роками стає дедалі меншою. Також у річці «живуть» 2 види раків – довголапий та товстопалий. Крім них водиться найбільший гризун Євразії – річковий бобр. Полювати на нього заборонено. Також тут мешкає річкова видра та норка.

Згідно з легендами, на дні річки лежать скарби козацького отамана Івана Підкови. Повертаючись із військового походу до Стамбула на човнах, козак перевозив статую золотого коня, але не зміг переправитися через пороги, і човен із трофеєм затонув.

На дні річки в місцях, де були пороги дайвери, виявили залишки християнського храму, зброю, посуд і скелети тварин.

Раніше у Дніпрі було 9 порогів, кожен мав своє ім’я. Найревучіший і найвідоміший – Ненаситець, але були ще Кодацький, Сурський, Лоханський, Звонецький, Вовнігівський, Будильський, Зайвий та Вільний. Частина проходила територією нашої області. Біля Кодацького порогу виникло перше поселення дніпровських лоцманів, які переправляли людей з одного берега річки на інший. Робота лоцманом була дуже престижною, вони були звільнені від податків та рекрутерства.

На річці розташовано близько 500 водосховищ. До 1930-х років на їхньому місці була земля. Так, при створенні Дніпровського водосховища було затоплено 16 тис га, з яких 14% це була рілля, також під водою опинився міст, частина залізничного полотна, велика кількість дерев та кущів, 56 населених пунктів.

Якщо зараз нічого не почати робити для збереження річки, то до 2070 року Дніпро може обміліти у два рази. Виною тому – глобальне потепління та забруднення води промисловими стоками, хімікатами та побутовими відходами, а також порушення правил забудови біля води.

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