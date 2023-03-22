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10 маловідомих фактів про річку Дніпро: тут мешкає найбільший гризун Євразії та лежать козацькі скарби

Сьогодні 14:06
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Сьогодні відзначається Всесвітній день водних ресурсів. 97% води по всій Землі – це морська вода, яку не можна пити. Ще 2% прісної води знаходиться у формі льодовиків або глибоко під землею, для потреб людей залишається лише 1% усієї води, що є на планеті. Країн, де є багаті водні ресурси, не так уже й багато, і Україна – одна з них. У нас протікає Дунай, Дністер, Південний Буг, Сіверський Донець, але, звичайно ж, найвідоміша і найдовша річка – Дніпро. На честь її названо і наше місто. Журналісти dnepr.info зібрали маловідомі факти про Дніпро.

 

Новости Днепра про 10 маловідомих фактів про річку Дніпро: тут мешкає найбільший гризун Євразії та лежать козацькі скарби

Річка з’явилась близько 6 млн. років тому, після зміни рівня палеоген-неогенового моря. У різні часи Дніпро називався по-різному: Борисфен, Данапріс, Славутич.

Загальна довжина річки складає 2201 км, до будівництва водосховищ вона була трохи більше – 2285 км. Це четверта за довжиною річка у Європі. У межах України вона становить 981 км, а площа басейну складає майже 292 км. кв. Це всього на 10 км кв менше, ніж площа усієї Італії.

Окрім Дніпропетровщини, річка протікає ще через 7 регіонів України: Чернігівську, Черкаську, Київську, Кіровоградську, Полтавську, Запорізьку, Херсонську області. Перетинає її майже півсотні мостів.

Перший понтонний міст через Дніпро було збудовано у XII столітті. Перший капітальний – у 1853, він знаходився у Києві, але був повністю зруйнований у 1920 році.

Новости Днепра про 10 маловідомих фактів про річку Дніпро: тут мешкає найбільший гризун Євразії та лежать козацькі скарби

У Дніпрі водиться майже 70 видів риб, але їхня популяція та різноманітність з роками стає дедалі меншою. Також у річці «живуть» 2 види раків – довголапий та товстопалий. Крім них водиться найбільший гризун Євразії – річковий бобр. Полювати на нього заборонено. Також тут мешкає річкова видра та норка.

Новости Днепра про 10 маловідомих фактів про річку Дніпро: тут мешкає найбільший гризун Євразії та лежать козацькі скарби

Згідно з легендами, на дні річки лежать скарби козацького отамана Івана Підкови. Повертаючись із військового походу до Стамбула на човнах, козак перевозив статую золотого коня, але не зміг переправитися через пороги, і човен із трофеєм затонув.

На дні річки в місцях, де були пороги дайвери, виявили залишки християнського храму, зброю, посуд і скелети тварин.

Раніше у Дніпрі було 9 порогів, кожен мав своє ім’я. Найревучіший і найвідоміший – Ненаситець, але були ще Кодацький, Сурський, Лоханський, Звонецький, Вовнігівський, Будильський, Зайвий та Вільний. Частина проходила територією нашої області. Біля Кодацького порогу виникло перше поселення дніпровських лоцманів, які переправляли людей з одного берега річки на інший. Робота лоцманом була дуже престижною, вони були звільнені від податків та рекрутерства.

Новости Днепра про 10 маловідомих фактів про річку Дніпро: тут мешкає найбільший гризун Євразії та лежать козацькі скарби

На річці розташовано близько 500 водосховищ. До 1930-х років на їхньому місці була земля. Так, при створенні Дніпровського водосховища було затоплено 16 тис га, з яких 14% це була рілля, також під водою опинився міст, частина залізничного полотна, велика кількість дерев та кущів, 56 населених пунктів.

Новости Днепра про 10 маловідомих фактів про річку Дніпро: тут мешкає найбільший гризун Євразії та лежать козацькі скарби

Якщо зараз нічого не почати робити для збереження річки, то до 2070 року Дніпро може обміліти у два рази. Виною  тому – глобальне потепління та забруднення води промисловими стоками, хімікатами та побутовими відходами, а також порушення правил забудови біля води.

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Новости Днепра про 10 маловідомих фактів про річку Дніпро: тут мешкає найбільший гризун Євразії та лежать козацькі скарбиУкраїнська Новости Днепра про 10 маловідомих фактів про річку Дніпро: тут мешкає найбільший гризун Євразії та лежать козацькі скарбиРусский

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