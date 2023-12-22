Жителей Днепра предупредили о новой мошеннической схеме с почтовой доставкой

С каждым днем мошенники придумывают все новые схемы, чтобы выманить из людей деньги. Так, жителям Днепра начали приходить странные сообщения якобы от «Почты Украины». В них говорится, что компания не может доставить товар из-за якобы отсутствия правильного адреса доставки. Также предлагается перейти по ссылке, чтобы ввести все необходимые данные, чтобы все же получить свою посылку. Отметим, что такие сообщения приходят с иностранных номеров!
Призываем ни в коем случае не переходить по ссылкам подобного типа, поскольку это мошенники, цель которых – получить вашу конфиденциальную информацию для дальнейших мошеннических действий.
Отметим, что ни один почтовый сервис Украины не отправляет пользователям сообщения с иностранных номеров. Поэтому будьте осторожны!
Если вы все же стали жертвой мошенников, обратитесь в киберполицию или другие компетентные органы!
Напомним, ранее мы писали, что жителям Днепра приходят смс якобы от «Киевстар»: требуют долг.
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