В Днепропетровской области 87-летнего дедушку, которого искали несколько дней, нашли мертвым

Что именно стало причиной смерти дедушки – пока неизвестно. Все обстоятельства будут выяснять правоохранители.

Об этом сообщили на ФБ-странице Павлоградского поисково-спасательного кинологического отряда «Антарес».

В Павлограде с 17 декабря разыскивали без вести пропавшего 87-летнего Рутковского Антона Людвиговича. К поискам дедушки привлекли правоохранителей, волонтеров кинологического отряда «Антарес» и неравнодушных людей.

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