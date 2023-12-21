В Днепропетровской области 87-летнего дедушку, которого искали несколько дней, нашли мертвым

В Павлограде с 17 декабря разыскивали без вести пропавшего 87-летнего Рутковского Антона Людвиговича. К поискам дедушки привлекли правоохранителей, волонтеров кинологического отряда «Антарес» и неравнодушных людей.
К сожалению, стало известно, что мужчину нашли мертвым.
Об этом сообщили на ФБ-странице Павлоградского поисково-спасательного кинологического отряда «Антарес».
Что именно стало причиной смерти дедушки – пока неизвестно. Все обстоятельства будут выяснять правоохранители.
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