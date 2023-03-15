Сменили фамилии и попробовали еще раз: в Каменском поймали нелегалов, которых уже депортировали

Об этом рассказали в Миграционной службе Днепропетровской области.

8 марта миграционники в Каменском задержали двух граждан Узбекистана 30 и 20 лет, у которых не было вида на жительство.

Как оказалось, во время проверки документов, их ранее уже депортировали из Украины и запретили возвращаться сюда сроком на 5 лет. Впрочем, мужчины решили попробовать еще раз. Дома в Узбекистане они сменили себе фамилии и снова приехали в Украину, но уже с новыми паспортами.

Они подали документы на получение вида на временное проживание в Украине, но в других регионах. Таким образом, они надеялись проскочить и получить разрешение.

14 марта обоих иностранцев, нелегально живших в Украине, доставили в отдел миграционной службы. Им снова выписали предписание о принудительном возвращении в Узбекистан.