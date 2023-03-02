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  • Туристи-призовники із Дніпропетровщини намагалися дістатися ЄС гірськими стежками

Туристи-призовники із Дніпропетровщини намагалися дістатися ЄС гірськими стежками

Сьогодні 16:46
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На кордоні з ЄС піймали чоловіків призовного віку.

Новости Днепра про Туристи-призовники із Дніпропетровщини намагалися дістатися ЄС гірськими стежками

Про цей випадок розповіли в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України. 

Так, 27 лютого на Буковині прикордонники побачили чоловіків, які хотіли пройти гірськими стежками держкордон України та дістатися до Румунії та Молдови. Втім, цей план з самого початку був провальним, адже правоохоронці знали про наміри “туристів”.

Усього прикордонникам вдалося затримали 10 людей. Усі вони чоловіки призовного віку та мешкають на Дніпропетровщині. 

Нагадаємо, нещодавно затримали чоловіків, які хотіли перепливсти Тису та потрапити до Румунії. Для цього вони одягнули гідрокостюми та прихопили з собою гумові човни. 

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Новости Днепра про Туристи-призовники із Дніпропетровщини намагалися дістатися ЄС гірськими стежкамиУкраїнська

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