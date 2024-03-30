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Погода на 30 марта: в Днепре будет облачно с прояснениями

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 30 марта: в Днепре будет облачно с прояснениями

Согласно прогнозам синоптиков, утро и день в Днепре ожидаются облачными, а вечер обещает быть ясным. Без осадков! Утром температура воздуха +9°. До обеда столбики термометра будут показывать до +17°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 30 марта: 

  • Журавли летят низко — к непогоде.
  • Яркий закат — к дождливым денькам.
  • Цветет орешник — время выставлять ульи на пасеку.

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