Погода на 30 марта: в Днепре будет облачно с прояснениями

Согласно прогнозам синоптиков, утро и день в Днепре ожидаются облачными, а вечер обещает быть ясным. Без осадков! Утром температура воздуха +9°. До обеда столбики термометра будут показывать до +17°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 30 марта:
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Если пенсионер умер – его родственники могут претендовать на получение невыплаченной пенсии. Недополученная или невыплаченная умершему пенсию это сумма, которая не была выплачена пенсионеру в связи с его смертью. Обычно она насчитывается до конца того месяца, когда умер пенсионер.
По центральному проспекту не ходят троллейбусы.
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Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
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