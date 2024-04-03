Погода на 3 апреля: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре день и вечер будут ясные, придя на смену облачному утру. Без осадков! Утром температура воздуха +11°. К обеду столбики термометра будут показывать до +18°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 3 апреля:
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Днепр расцветает!
Хорошего весеннего дня, друзья!
Погода продолжает удивлять!
Хорошего дня, друзья!
На это обратили внимание журналисты.
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В результате удара частично разрушен областной колледж.
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