Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Погода на 3 апреля: в Днепре ожидается переменная облачность

Сегодня 06:15
просмотров

Хорошего весеннего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 3 апреля: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре день и вечер будут ясные, придя на смену облачному утру. Без осадков! Утром температура воздуха +11°. К обеду столбики термометра будут показывать до +18°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 3 апреля: 

  • В апреле ветер с юго-запада — жди длительной непогоды.
  • Желтые лучи у восходящего солнца — погода будет хорошей.
  • Если зацвела мать-и-мачеха — совсем скоро станет еще теплее.
  • Обильно выделяется березовый сок — лето будет дождливым.
  • На березе появляются листья — к засушливому лету.

Читайте также:

Новости Днепра про Погода на 3 апреля: в Днепре ожидается переменная облачностьУкраїнська Новости Днепра про Погода на 3 апреля: в Днепре ожидается переменная облачностьРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Символизирует любовь и изысканность: в Днепре на Успенской площади расцвела волшебная магнолия (ФОТО)
    Новости Днепра
    Вчера 11:28
    Символизирует любовь и изысканность: в Днепре на Успенской площади расцвела волшебная магнолия (ФОТО)

    Днепр расцветает!

    Погода на 2 апреля: в Днепре будет облачно, но очень тепло
    Новости Днепра
    Вчера 06:15
    Погода на 2 апреля: в Днепре будет облачно, но очень тепло

    Хорошего весеннего дня, друзья!

    Такого не было больше 100 лет: в Днепре зафиксировали очередной температурный рекорд
    Новости Днепра
    01.04.2024 12:27
    Такого не было больше 100 лет: в Днепре зафиксировали очередной температурный рекорд

    Погода продолжает удивлять!

    Погода на 1 апреля: в Днепре ожидается переменная облачность
    Новости Днепра
    01.04.2024 06:15
    Погода на 1 апреля: в Днепре ожидается переменная облачность

    Хорошего дня, друзья!

    Последние новости

    В Каменском снова «сливают» любимой фирме 18 миллионов на ремонт дорог асфальтом по цене х1,5 — СМИ
    В Каменском снова «сливают» любимой фирме 18 миллионов на ремонт дорог асфальтом по цене х1,5 — СМИ

    На это обратили внимание журналисты.

    Вчера 22:24
    3
    просмотров
    В Днепре из-за ракетной атаки выбито 800 окон
    В Днепре из-за ракетной атаки выбито 800 окон

    За две атаки в Днепре взрывной волной выбило 800 окон.

    Вчера 22:08
    5
    просмотров
    Как изнутри выглядит колледж, который разбило вследствие ракетной атаки по Днепру (ФОТО)
    Как изнутри выглядит колледж, который разбило вследствие ракетной атаки по Днепру (ФОТО)

    В результате удара частично разрушен областной колледж.

    Вчера 21:13
    10
    просмотров
    Уже 18 пострадавших из-за удара по Днепру: в каком они состоянии
    Уже 18 пострадавших из-за удара по Днепру: в каком они состоянии

    Сейчас в больницах 12 человек, пострадавших из-за удара по Днепру.

    Вчера 20:46
    11
    просмотров
    «Поврежденные здания колледжа, детского сада»: Зеленский отреагировал на удар по Днепру
    «Поврежденные здания колледжа, детского сада»: Зеленский отреагировал на удар по Днепру

    Зеленский отреагировал на информацию о поражении ракетой детского сада и колледжа в Днепре.

    Вчера 20:08
    8
    просмотров
    В результате ракетной атаки в Днепре повреждены детсад, колледж и предприятие (ФОТО, ВИДЕО)
    В результате ракетной атаки в Днепре повреждены детсад, колледж и предприятие (ФОТО, ВИДЕО)

    Полиция и ГСЧС показали фото и видео с места ракетной атаки по Днепру.

    Вчера 19:37
    32
    просмотров
    В больнице восемь пострадавших из-за ракетного удара по Днепру возле образовательного учреждения
    В больнице восемь пострадавших из-за ракетного удара по Днепру возле образовательного учреждения

    В Днепре возросло количество пострадавших в результате атаки на жилищный квартал.

    Вчера 18:45
    14
    просмотров
    В результате ракетной атаки на Днепр пострадали четверо детей: официальные детали
    В результате ракетной атаки на Днепр пострадали четверо детей: официальные детали

    В Днепре возросло количество раненых из-за ракетной атаки.

    Вчера 18:30
    4
    просмотров
    Три крупных выигрыша в лотерею за 4 месяца: в Павлограде живет самый везучий игрок в Украине
    Три крупных выигрыша в лотерею за 4 месяца: в Павлограде живет самый везучий игрок в Украине

    Мужчина уже в третий раз за четыре месяца выигрывает в лотерею.

    Вчера 18:00
    4
    просмотров
    Почему части пенсионеров в Днепре пенсию пересчитают в апреле, а дополнительные выплаты они получат только в июне
    Почему части пенсионеров в Днепре пенсию пересчитают в апреле, а дополнительные выплаты они получат только в июне

    В этом месяца более 650 тыс работающим пенсионерам пересчитают пенсии. Однако увеличенные выплаты они смогут получить только в июне.

    Вчера 17:31
    6
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх