Погода на 3 апреля: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре день и вечер будут ясные, придя на смену облачному утру. Без осадков! Утром температура воздуха +11°. К обеду столбики термометра будут показывать до +18°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

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