Зимовий пляж у Дніпрі: як туди потрапити

Традиційно з першими морозами у Дніпрі розпочав роботу зимовий пляж. Першу зустріч моржі провели у неділю, 3 грудня. Як пояснили організатори, це програма для тих, хто хоче познайомитись з темою загартовування у відкритій воді.
Правильне загартовування допомагає зміцнити імунітет та випробувати себе на міцність. Зауважимо, перед тим, як відправитися купатися взимку необхідно проконсультуватися з лікарем. Самостійно занурюватися у воду не варто.
З собою просять взяти рушник, шорти/купальник, гумові капці. Також пляшку з гарячою водою замотаною в рушник. Як пояснили досвідчені моржі, після виходу з води теплою рідною поливають кінцівки. Це допоможе організму покращити кровообіг та моторику пальців.
Вхід та участь – безкоштовна.
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Постійне місце проведення: Дніпро, Sentosa Cable Park, вул. Набережна Перемоги, 37 (спускатись до води вниз та лівіше від закладу «Барон Разгуляєфф»).⠀
Моржі збираються щонеділі з 10 години ранку.
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