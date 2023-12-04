Зимовий пляж у Дніпрі: як туди потрапити

У Дніпрі запрацював зимовий пляж.

Традиційно з першими морозами у Дніпрі розпочав роботу зимовий пляж. Першу зустріч моржі провели у неділю, 3 грудня. Як пояснили організатори, це програма для тих, хто хоче познайомитись з темою загартовування у відкритій воді.

Правильне загартовування допомагає зміцнити імунітет та випробувати себе на міцність. Зауважимо, перед тим, як відправитися купатися взимку необхідно проконсультуватися з лікарем. Самостійно занурюватися у воду не варто.

Як потрапити на зимовий пляж?

З собою просять взяти рушник, шорти/купальник, гумові капці. Також пляшку з гарячою водою замотаною в рушник. Як пояснили досвідчені моржі, після виходу з води теплою рідною поливають кінцівки. Це допоможе організму покращити кровообіг та моторику пальців.

Вхід та участь – безкоштовна.

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Постійне місце проведення: ⁣⁣Дніпро, Sentosa Cable Park, вул. Набережна Перемоги, 37 (спускатись до води вниз та лівіше від закладу «Барон Разгуляєфф»).⁣⁣⠀

Моржі збираються щонеділі з 10 години ранку.

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