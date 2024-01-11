Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Зимовий флешмоб: у Дніпрі на Соборній площі помітили лижників (ВІДЕО)

Сьогодні 18:05
просмотров

Зима у Дніпрі згадала, що вона - зима.

Новости Днепра про Зимовий флешмоб: у Дніпрі на Соборній площі помітили лижників (ВІДЕО)

Останні кілька днів погода розщедрилася морозами та снігом. Для дітлахів це справжнє щастя, адже тепер можна грати в сніжки та кататися на санчатах. Дорослі теж не відмовили собі у задоволенні.

Так, нещодавно по Набережній Перемоги на лижах катався чоловік. А сьогодні кількох лижників помітили на Соборній площі.

Відео опублікували місцеві Telegram-канали.

Лижний флешмоб на вулицях триває, – йдеться у підписі під ним.

А ви б хотіли так?

Нагадаємо, раніше ми писали, що синоптики зафіксували рекордно пізній початок зими у Дніпрі та області. 

Читайте також:

 

Новости Днепра про Зимовий флешмоб: у Дніпрі на Соборній площі помітили лижників (ВІДЕО)Українська Новости Днепра про Зимовий флешмоб: у Дніпрі на Соборній площі помітили лижників (ВІДЕО)Русский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Назвали дату, коли боржникам у Дніпрі почнуть вимикати світло
Новини Дніпра
Сьогодні 18:39
Назвали дату, коли боржникам у Дніпрі почнуть вимикати світло

Стало відомо, коли дніпрянам, які мають борги за світло, можуть…

Пенсіонерам з Дніпра можуть заморозити виплати пенсії: що робити аби розблокувати рахунок
Новини Дніпра
Сьогодні 17:26
Пенсіонерам з Дніпра можуть заморозити виплати пенсії: що робити аби розблокувати рахунок

Пенсіонерам, які не знімають гроші зі свого пенсійного рахунку більше…

Стало відомо, який храм у Дніпрі справді є найстарішим
Новини Дніпра
Сьогодні 17:06
Стало відомо, який храм у Дніпрі справді є найстарішим

Історики розповіли, який храм у Дніпрі все ж є найстарішим.

Нова знакова локація поблизу Дніпра засяє небаченим світлом
Новини Дніпра
Сьогодні 16:01
Нова знакова локація поблизу Дніпра засяє небаченим світлом

Дніпровські дизайнери показали, як буде виглядати елітний курорт у Дніпровському…

Наверх