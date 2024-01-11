Зимовий флешмоб: у Дніпрі на Соборній площі помітили лижників (ВІДЕО)

Останні кілька днів погода розщедрилася морозами та снігом. Для дітлахів це справжнє щастя, адже тепер можна грати в сніжки та кататися на санчатах. Дорослі теж не відмовили собі у задоволенні.
Так, нещодавно по Набережній Перемоги на лижах катався чоловік. А сьогодні кількох лижників помітили на Соборній площі.
Відео опублікували місцеві Telegram-канали.
Лижний флешмоб на вулицях триває, – йдеться у підписі під ним.
А ви б хотіли так?
Нагадаємо, раніше ми писали, що синоптики зафіксували рекордно пізній початок зими у Дніпрі та області.
Читайте також:
Александра Лучка
Автор:
Стало відомо, коли дніпрянам, які мають борги за світло, можуть…
Пенсіонерам, які не знімають гроші зі свого пенсійного рахунку більше…
Історики розповіли, який храм у Дніпрі все ж є найстарішим.
Дніпровські дизайнери показали, як буде виглядати елітний курорт у Дніпровському…