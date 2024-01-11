Зимовий флешмоб: у Дніпрі на Соборній площі помітили лижників (ВІДЕО)

Зима у Дніпрі згадала, що вона - зима.

Останні кілька днів погода розщедрилася морозами та снігом. Для дітлахів це справжнє щастя, адже тепер можна грати в сніжки та кататися на санчатах. Дорослі теж не відмовили собі у задоволенні.

Так, нещодавно по Набережній Перемоги на лижах катався чоловік. А сьогодні кількох лижників помітили на Соборній площі.

Відео опублікували місцеві Telegram-канали.

Лижний флешмоб на вулицях триває, – йдеться у підписі під ним.

А ви б хотіли так?

Нагадаємо, раніше ми писали, що синоптики зафіксували рекордно пізній початок зими у Дніпрі та області.

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