Звільнили кількох співробітників: як триває розслідування смертей пацієнтів у лікарні Руднєва в Дніпрі

З лікарні Руднєва звільнили кількох співробітників.

У лікарні імені Руднєва у Дніпрі триває розслідування смерті пацієнтів, яке сталося у серпні 2023 року. Як повідомили у Дніпровській міській раді, було розірвано трудові контракти з чотирма можливими учасниками внаслідок внутрішньої перевірки.

У закладі готові співпрацювати з правоохоронцями, аби встановити істини у кримінальних справах.

Раніше поліціянти оглянули місце події, вилучили медичні документи хворих, а також препарати та журнал обліку ліків. Обшуки провели у виробників та постачальників препаратів, котрі ймовірно спричинили післяопераційні ускладнення у померлих пацієнтів.

Слідство триває.

Що передувало?

На початку серпня 2023 року стало відомо про смерть 11-річного хлопчика в лікарні Дніпра. Ймовірно, дитина померла від післяопераційних ускладнень. Згодом помер ще одна пацієнтка – медсестра із Харкова. Одинадцяти хворим стало зле. Усіх перевели до іншого медзакладу, а в лікарні імені Руднєва зупинили проведення операцій.

Пізніше у МОЗ заявили, що ймовірно, пацієнти отримали побічну реакцію на медпрепарати, які застосовувалися під час проведення оперативних втручань. Попередньо, йдеться про медпрепарати для внутрішньовенного наркозу.

Три препарати, які могли спричинити побічну реакцію вилучили з обігу по всій Україні. Згодом у лікарні Руднєва відновили проведення усіх операцій.

Читайте також:

Українська

Автор: