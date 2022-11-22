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Омельченко: неймовірна історія останнього лоцмана Дніпра

Сьогодні 10:49
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У Дніпрі вулиці увічнюють місцеву історію та тих, хто дбав про те, щоб вона не була забута. У місті є вулиця, яка нагадує про те, що раніше велику частину населення нашого міста складали лоцмани.
 

Новости Днепра про Омельченко: неймовірна історія останнього лоцмана Дніпра

Лоцмани перевозили мешканців Дніпра через пороги річки. Перше їх поселення у Дніпрі виникло на території нинішньої Лоцманської Кам’янки  у 1750 році. Тут були зимівники козаків, а також проживала частина лоцманів із Ненаситецької берегової варти, що допомагала переправлятися через поріг Ненаситець у Дніпрі.

1787 року в Кам’янкі проживав уже 121 лоцман. Вони були звільнені від казенних податків і рекрутської повинності, отримували по 25 руб зарплатні на рік. До 1811 кількість лоцманів збільшилася майже до 700 осіб.

1932 року з появою ДніпроГЕСу лоцмани виявилися непотрібними.

У Дніпрі довгий час мешкав спадковий лоцман Григорій Омельченко. Його прозвали «останнім дніпровським лоцманом».

Омельченко став лоцманом, коли йому було за двадцять. Але за професією встиг попрацювати лише кілька років, а течію Дніпра змінила гідроелектростанція та перевозити людей з одного берега на інший, минаючи небезпечні пороги, не було потреби. Після цього він працював у колгоспі, а з 1937 року працював учителем географії та астрономії в різних школах, а після закінчення Другої світової війни – став директором педагогічного училища.

У 1947 році був засуджений та на 10 років позбавлений волі. У 1954 році був достроково звільнений, а судимість – знята.

Новости Днепра про Омельченко: неймовірна історія останнього лоцмана Дніпра

Він домігся того, що у Лоц-Камˋянському будинку культури відкрили музей лоцманів, написав книгу-спогад про життя та «роботу» на порогах Дніпра.

Експонати до музею збирав по всьому селищу Лоц-Камˋянка, закладом декілька років керував на громадських засадах.

1998 року з його ініціативи у селищі Кам’янка було відкрито пам’ятник лоцманам.

На його честь у рамках декомунізації одну з вулиць Дніпра перейменували. Тепер вона носить ім’я Григорія Омельченка, таким чином нагадуючи мешканцям про  лоцманів краю та «останнього лоцмана Дніпра», який доклав чимало зусиль, щоб зберегти нашу історію.

Новости Днепра про Омельченко: неймовірна історія останнього лоцмана Дніпра

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