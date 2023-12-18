Зупинили котельню: де сьогодні у Дніпрі немає опалення

Сьогодні, 18 грудня, у Дніпрі деякі будинки залишилися без тепла та води.
Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт зупинено котельню, яка опалює три будинки на Запорізькому шосе, 6, 8, 10. Тому тимчасово призупинена подача тепла у ці будинки.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
А фахівці КП «Дніпроводоканал» проводять аварійні ремонтні роботи на просп. Гагаріна та вул. Березова, 19. Тому припинено водопостачання просп. Гагаріна, 97, 99 та всієї вул. Березова.
Водопостачання та подачу тепла за вказаними вище адресами відновлять одразу після завершення робіт.
Нагадаємо, раніше ми писали, де сьогодні у Дніпрі немає світла.
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