Зупинилося серце кам’янчанина Костянтина Антонцева, що боронив країну від рашистів

Костянтин Антонцев народився 28 квітня 1968 року. У 1986 році закінчив ПТУ №23. Упродовж 1986-1988 років проходив строкову військову службу. Працював на ПрАТ «Дніпровагонмаш», Дніпровському металургійному комбінаті. З перших днів війни боронив українську землю від російських окупантів. У нього залишилися дружина, два сини, мати та брат.
Поховають воїна сьогодні об 11:00 на кладовищі по вулиці Весняній на Соцмісті.
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