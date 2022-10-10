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  • Зупинилося серце кам’янчанина Костянтина Антонцева, що боронив країну від рашистів

Зупинилося серце кам’янчанина Костянтина Антонцева, що боронив країну від рашистів

Сьогодні 10:00
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6 жовтня в медсанчастині при військовій частині зупинилося серце старшого сержанта Антонцева Костянтина Олеговича. Про це повідомив Кам'янський міський голова Андрій Белоусов.

Новости Днепра про Зупинилося серце кам’янчанина Костянтина Антонцева, що боронив країну від рашистів

Костянтин Антонцев народився 28 квітня 1968 року. У 1986 році закінчив ПТУ №23. Упродовж 1986-1988 років проходив строкову військову службу. Працював на ПрАТ «Дніпровагонмаш», Дніпровському металургійному комбінаті. З перших днів війни боронив українську землю від російських окупантів. У нього залишилися дружина, два сини, мати та брат.

Поховають воїна сьогодні об 11:00 на кладовищі по вулиці Весняній на Соцмісті.

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Новости Днепра про Зупинилося серце кам’янчанина Костянтина Антонцева, що боронив країну від рашистівУкраїнська Новости Днепра про Зупинилося серце кам’янчанина Костянтина Антонцева, що боронив країну від рашистівРусский

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