ЗСУ звільнили 40 населених пунктів на Донеччині

Захисники України звільнили вже 40 населених пукнтів у Лиманській та Святогірській територіальних громадах Донбаса.
Про це повідомили в Мінреінтегації.
Наразі на звільнених територіях розпочали відновлення інфраструктури та заходи зі стабілізації потрібних процесів.
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