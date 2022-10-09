ЗСУ звільнили 40 населених пунктів на Донеччині

Збройні сили України продовжують контрнаступ і звільняють окуповані території від навали російської армії.

Захисники України звільнили вже 40 населених пукнтів у Лиманській та Святогірській територіальних громадах Донбаса.

Про це повідомили в Мінреінтегації.

Наразі на звільнених територіях розпочали відновлення інфраструктури та заходи зі стабілізації потрібних процесів.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: