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ЗСУ звільнили 40 населених пунктів на Донеччині

Сьогодні 10:43
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Збройні сили України продовжують контрнаступ і звільняють окуповані території від навали російської армії.
Новости Днепра про ЗСУ звільнили 40 населених пунктів на Донеччині

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Захисники України звільнили вже 40 населених пукнтів у Лиманській та Святогірській територіальних громадах Донбаса.

Про це повідомили в Мінреінтегації.

Наразі на звільнених територіях розпочали відновлення інфраструктури та заходи зі стабілізації потрібних процесів.

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Новости Днепра про ЗСУ звільнили 40 населених пунктів на ДонеччиніУкраїнська Новости Днепра про ЗСУ звільнили 40 населених пунктів на ДонеччиніРусский

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