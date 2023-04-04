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ЗСУ знищили за добу 530 окупантів та 15 БПЛА, – Генштаб

Сьогодні 10:00
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За даними на ранок вівторка, 4 квітня, українські військові ліквідували за добу 530 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 175 690 військових. Крім того, ЗСУ знищили 8 танків, 6 ББМ і 15 БПЛА.

Новости Днепра про ЗСУ знищили за добу 530 окупантів та 15 БПЛА, - Генштаб

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.04.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 175690 (+530) осіб ліквідовано,
  • танків – 3627 (+8) од,
  • бойових броньованих машин – 6999 (+6) од,
  • артилерійських систем – 2697 (+3) од,
  • РСЗВ – 528 (+1) од,
  • засоби ППО – 280 (+0) од,
  • літаків – 306 (+0) од,
  • гелікоптерів – 291 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня -2277 (+15),
  • крилаті ракети – 911 (+0),
  • кораблі /катери – 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5562 (+9) од,
  • спеціальна техніка – 298 (+0)

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