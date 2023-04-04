ЗСУ знищили за добу 530 окупантів та 15 БПЛА, – Генштаб
ЗСУ знищили за добу 530 окупантів та 15 БПЛА, – Генштаб
Сьогодні 10:00
просмотров
За даними на ранок вівторка, 4 квітня, українські військові ліквідували за добу 530 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 175 690 військових. Крім того, ЗСУ знищили 8 танків, 6 ББМ і 15 БПЛА.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.04.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 175690 (+530) осіб ліквідовано,
танків – 3627 (+8) од,
бойових броньованих машин – 6999 (+6) од,
артилерійських систем – 2697 (+3) од,
РСЗВ – 528 (+1) од,
засоби ППО – 280 (+0) од,
літаків – 306 (+0) од,
гелікоптерів – 291 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня -2277 (+15),
крилаті ракети – 911 (+0),
кораблі /катери – 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5562 (+9) од,
Використання матеріалів сайту без дозволу власника допускається за умови розміщення у тексті обов'язкового посилання на сайт dnepr.info, відкритого для пошукових систем.
Для друкованих видань із формулюванням "за матеріалами dnepr.info"