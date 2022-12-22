ЗСУ знищили понад 100 тисяч окупантів: втрати ворога на 22 грудня
Слава Україні! Слава ЗСУ!
Росія у загарбницькій війні проти України втратила уже понад 100 тисяч військових, понад 3 тисячі танків, 283 літаки та майже 6 тисяч бойових броньованих машин.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 22.12 орієнтовно склали: особового складу – близько 100400 (+660) осіб ліквідовано, танків ‒ 3003 (+1), бойових броньованих машин ‒ 5981 (+2), артилерійських систем – 1978 (+6), РСЗВ – 413 (+1), засоби ППО ‒ 212 (+0), літаків – 283 (+1), гелікоптерів – 267 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1693 (+5), крилаті ракети ‒ 653 (+0), кораблі /катери ‒ 16 (+0), автомобільної техніки та автоцистерн – 4615 (+7), спеціальна техніка ‒ 178 (+0).
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді! – зазначають у Генштабі.
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