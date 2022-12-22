ЗСУ знищили понад 100 тисяч окупантів: втрати ворога на 22 грудня

Слава Україні! Слава ЗСУ!

Росія у загарбницькій війні проти України втратила уже понад 100 тисяч військових, понад 3 тисячі танків, 283 літаки та майже 6 тисяч бойових броньованих машин.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 22.12 орієнтовно склали:

особового складу – близько 100400 (+660) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3003 (+1),

бойових броньованих машин ‒ 5981 (+2),

артилерійських систем – 1978 (+6),

РСЗВ – 413 (+1),

засоби ППО ‒ 212 (+0),

літаків – 283 (+1),

гелікоптерів – 267 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1693 (+5),

крилаті ракети ‒ 653 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 4615 (+7),

спеціальна техніка ‒ 178 (+0).

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді! – зазначають у Генштабі.

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