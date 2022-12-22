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ЗСУ знищили понад 100 тисяч окупантів: втрати ворога на 22 грудня

Сьогодні 10:19
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Слава Україні! Слава ЗСУ!

Новости Днепра про ЗСУ знищили понад 100 тисяч окупантів: втрати ворога на 22 грудня

Росія у загарбницькій війні проти України втратила уже понад 100 тисяч військових, понад 3 тисячі танків, 283 літаки та майже 6 тисяч бойових броньованих машин.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 22.12 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 100400 (+660) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3003 (+1),
  • бойових броньованих машин ‒ 5981 (+2),
  • артилерійських систем – 1978 (+6),
  • РСЗВ – 413 (+1),
  • засоби ППО ‒ 212 (+0),
  • літаків – 283 (+1),
  • гелікоптерів – 267 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1693 (+5),
  • крилаті ракети ‒ 653 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4615 (+7),
  • спеціальна техніка ‒ 178 (+0).

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді! – зазначають у Генштабі.

Новости Днепра про ЗСУ знищили понад 100 тисяч окупантів: втрати ворога на 22 грудня

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Новости Днепра про ЗСУ знищили понад 100 тисяч окупантів: втрати ворога на 22 грудняУкраїнська

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