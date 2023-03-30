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ЗСУ знищили 560 росіян, 8 ББМ та 12 артсистем за добу

Сьогодні 09:30
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За даними на ранок четверга, 30 березня, українські військові ліквідували за добу 560 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 172 900 військових. Крім того, ЗСУ вдалося знищити 8 ББМ та 12 артсистем.

Новости Днепра про ЗСУ знищили 560 росіян, 8 ББМ та 12 артсистем за добу

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.03.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 172900 (+560) осіб ліквідовано,
  • танків – 3610 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6974 (+8) од,
  • артилерійських систем – 2671 (+12) од,
  • РСЗВ – 526 (+0) од,
  • засоби ППО – 278 (+1) од,
  • літаків – 306 (+0) од,
  • гелікоптерів – 291 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2239 (+0),
  • крилаті ракети – 911 (+0),
  • кораблі /катери – 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5518 (+11) од,
  • спеціальна техніка – 291 (+3).

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Новости Днепра про ЗСУ знищили 560 росіян, 8 ББМ та 12 артсистем за добуУкраїнська Новости Днепра про ЗСУ знищили 560 росіян, 8 ББМ та 12 артсистем за добуРусский

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