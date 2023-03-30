ЗСУ знищили 560 росіян, 8 ББМ та 12 артсистем за добу
ЗСУ знищили 560 росіян, 8 ББМ та 12 артсистем за добу
Сьогодні 09:30
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За даними на ранок четверга, 30 березня, українські військові ліквідували за добу 560 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 172 900 військових. Крім того, ЗСУ вдалося знищити 8 ББМ та 12 артсистем.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.03.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 172900 (+560) осіб ліквідовано,
танків – 3610 (+1) од,
бойових броньованих машин ‒ 6974 (+8) од,
артилерійських систем – 2671 (+12) од,
РСЗВ – 526 (+0) од,
засоби ППО – 278 (+1) од,
літаків – 306 (+0) од,
гелікоптерів – 291 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2239 (+0),
крилаті ракети – 911 (+0),
кораблі /катери – 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5518 (+11) од,
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