ЗСУ знищили 560 росіян, 8 ББМ та 12 артсистем за добу

За даними на ранок четверга, 30 березня, українські військові ліквідували за добу 560 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 172 900 військових. Крім того, ЗСУ вдалося знищити 8 ББМ та 12 артсистем.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.03.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 172900 (+560) осіб ліквідовано,

танків – 3610 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 6974 (+8) од,

артилерійських систем – 2671 (+12) од,

РСЗВ – 526 (+0) од,

засоби ППО – 278 (+1) од,

літаків – 306 (+0) од,

гелікоптерів – 291 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2239 (+0),

крилаті ракети – 911 (+0),

кораблі /катери – 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5518 (+11) од,

спеціальна техніка – 291 (+3).

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